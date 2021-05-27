Hakkari'nin tarihi ve doğal güzellikleri turistleri cezbediyor

"HAKKARİ, GÖRDÜĞÜM EN GÜZEL COĞRAFYA"

Almanya'dan ailesiyle gelerek geziye katılan 44 yaşındaki Jan Knorn, eşiyle Berlin'de 15 yıldır bir üniversitede çalıştıklarını ve gezmek için 2018'de çalışmaya ara verdiklerini söyledi.

Çocuklarıyla birlikte geçen yıl seyahate başladıklarını belirten Knorn, şunları aktardı:

"Dünyanın bir bölümünü çocuklarımıza göstermek istiyoruz. Seyahat etmenin, öğrenmenin, öğretmenin en iyi yolunun bu olduğunu anladım. Türkiye, büyük ve güzel bir yer. Bu nedenle daha fazla kalmaya karar verdik. 8 aydır Türkiye'deyiz. İran üzerinden daha doğuya gideceğiz. Hakkari, Almanya'dan buraya kadar diyebilirim ki gördüğüm en güzel coğrafya. Hakkari için henüz keşfedilmemiş Alpler diyebilirim. Bir coğrafyacı olarak diyorum ki buraya herkes gelmeli, buradaki güzelliği yaşamalı ve keşfetmeli. Burada kendimizi çok rahat hissediyoruz"