Hala keşfetmeyenler için iki doğa cenneti: Salda Gölü - Kuyucak Köyü (Bayram tatili önerileri)

1 KUYUCAK KÖYÜ (LAVANTA KOKULU KÖY) Kuyucak Köyü, Torosların eteğinde, Isparta’nın yaklaşık 50 km uzağına kurulu ve Türkiye’deki lavanta üretimininin %90’ı bu köyden sağlanıyor.

2 1975’te ilk lavanta fidelerinin köye gelmesiyle başlayan hikaye, Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın ‘Gelecek Turizmde’ programıyla desteklenmesiyle büyüdü. Özel eğitimlerden geçen köy halkı artık lavanta tarımında bir ustaya dönüştü.

3 Bu güzellikten haberdar olanlar da bu görsel şöleni kaçırmadı ve Kuyucak Köyü son yıllarda ziyaretçi akınına uğramaya başladı. Bir ressamın elinden çıkmış gibi görünen, rüya gibi mosmor lavanta çiçeklerinin göz alabildiğine uzandığı tarlalarda, 25 Ağustos'a kadar hasat yapılacak. Yani siz de Lavanta Kokulu Köy’ü bu aralar ziyaret ederseniz, kendi ellerinizle lavanta toplama deneyimini yaşayabilirsiniz.

4 Ayrıca köyde üretilen lavanta suyu, lavanta çayı ve lavanta yağı gibi birçok doğal üründen de satın alabilir, lavantalı dondurma, lavanta keki, lavantalı kurabiye ve lavanta kahvesinin tadına bakabilirsiniz.

5 SALDA GÖLÜ Bembeyaz kumları, turkuaz rengi sularıyla büyüleyen Salda Gölü ise Isparta’ya 110 km, Antalya’ya ise 150 km uzaklıkta, Burdur'un Yeşilova mevkiinde bulunan bir cennet. Tıpkı Lavanta Kokulu Köy gibi bu doğa mucizesini de özellikle Instagram fotoğraflarında sık sık görmeye son bir iki yıldır başladık.

6 Bu bölgenin en önemli özelliği dünyada Mars’ın yüzey özelliklerini taşıyan iki yerden biri olması. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki Salda Gölü’nde bulunan yüksek magnezyum içerikli beyaz kayaçlar Mars’ta da bulunuyor ve bu da göldeki benzer koşulların bir zamanlar bu gezegende de hakim olduğunu kanıtlıyor. Yani Salda’ya gitmeniz sizde sadece Maldivler’e değil, Mars’a gitmişsiniz hissini de uyandırabilir! Salda, 185 metreye varan derinliğiyle Türkiye’nin en derin gölü aynı zamanda.

7 Günübirlik keşiflere de, kamp yapmaya da uygun olan göl ve çevresinin en dikkat çekici yeri ise Salda Gölü’nün Türkiye’nin Maldivleri olarak ün kazanmasında katkısı olan bembeyaz kumsallı plajı. Salda’nın etrafında birkaç plaj daha var, bunlardan bazıları yüzmek için ideal ama fotoğraflarda gördüğünüz o Maldivler’e benzer manzaraları yakalayabileceğiniz en ideal yer tabelalarda adını ‘Maldivler Plajı’ veya ‘Saldivler Plajı’ olarak göreceğiniz nokta.