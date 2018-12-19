'Halılı han' turistlerin fotoğraf stüdyosu oldu
Anadolu Ajansı
Nevşehir'in Göreme beldesinde restore edilerek halı mağazasına dönüştürülen 450 yıllık tarihi han, turistlerin uğrak mekanı haline geldi.
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Nevşehir'de restore edilerek halı mağazasına dönüştürülen, duvar ile zemini çeşitli renk ve desendeki halılarla kaplanan 450 yıllık tarihi han, sosyal medyada fotoğraf paylaşımı yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor
Duvar ve tabanı tamamen eski dokuma halılarla kaplanan han, sosyal medyada fotoğraf paylaşımında bulunmak isteyenlerin tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.
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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine gelen turistler, ziyaret ettikleri mağazada hem Anadolu motifleriyle süslü halı alabiliyor hem de renk renk, desen desen dokuma halılar arasında objektiflere poz veriyor.
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3Halıların arasında fotoğraf çektiren Çinli turistlerden James Zhan, yaptığı açıklamada, arkadaşıyla Kapadokya'nın doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirtti.
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Dokuma halı almak ve fotoğraf çektirmek amacıyla halı mağazasına geldiğini aktaran Zhan, "Kapadokya'nın çok güzel olduğunu biliyordum ve arkadaşımla birlikte gelmeye karar verdik. Burada sıcak hava balon turuna katıldık. Sosyal medyadan fotoğraflarını gördüğüm bu halı mağazasına gelerek biz de fotoğraf çektirmek istedik. Burası çok güzel bir yer" dedi.
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Çinli turist Yue Lii Miao da mağazanın geleneksel renkleri yansıtan etkileyici bir mekan olduğunu, burada çektirdiği fotoğrafları arkadaşlarına göstermek için sabırsızlandığını söyledi.
Miao, "Burada her yer renkli desenlerle yapılmış halılardan oluşuyor. Fotoğraf için bence çok güzel bir mekan. Ülkeme döndüğümde arkadaşlarıma fotoğrafları göstermek için sabırsızlanıyorum, eminim hepsi de tüm fotoğraflarımı çok beğenecek. Burada çekilmiş fotoğrafları daha önce görmüştüm, aynı yerde arkadaşım da benim fotoğrafımı çekiyor. Bu benim için büyük bir mutluluk" diye konuştu.
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İngiltere'de yaşayan ve bölgede balayı tatili için bulunduklarını anlatan Zilan Deniz de alanın canlı ve renkli görünümünden etkilendiğini dile getirdi.
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7Deniz, "Kapadokya'ya balayı tatili için geldik. Bu halı mağazası çok büyüleyici bir yer. Çok güzel fotoğraf kareleri çıkıyor. Bu kadar ilginin olmasının sebebi sanırım bütün fotoğrafların çok güzel çıkması. Biz de eşimle burada fotoğraf çekmek istedik. Fotoğrafları sosyal medya hesabımda paylaşacağım" ifadelerini kullandı.
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Turistlere dokuma halı satışı da yapılan mağazanın sahibi Serkan İkman, halı almak ve fotoğraf çektirmek için daha çok Uzak Doğulu turistlerin mağazaya ilgi gösterdiğini belirtti.
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9İkman, "Buraya gelen müşterilere, etnik değeri olan dokuma halı ve kilimleri tanıtarak satışını yapıyoruz. Günümüzde sosyal medyanın faydasını görüyoruz. Özellikle Çinliler başta olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen konuklar fotoğraflarını paylaştıkça mağazamız daha çok ilgi görüyor.
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10Çin’deki bir televizyon kanalında da mağazamızın görüntülerine yer verilmişti, bu da bize mutluluk veriyor. Burası 450 yıllık eski bir han, o dönemde yol üzerinde gelip giden insanlar burada konaklarmış. Göreme'nin en eski yapılarından birisi. Uzun süredir de halı mağazası olarak kullanılıyor" sözlerine yer verdi.
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