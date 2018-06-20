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Hangi ülkede ne kadar bahşiş veriliyor?

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GoCompare, dünya çapında 25 ülkedeki restoran, taksi ve otellerde ortalama olarak ne kadar bahşiş verildiğini araştırdı. İşte listedeki ülkelerde ortalama verilen bahşiş miktarı şöyle...

  • 1

    ABD

    bahşiş oranları, bahşiş miktarları, ülkeler arası bahşiş, hangi ülkede ne kadar bahşiş verilir, hangi ülkede kime ne Kadar bahşiş verilir
    Restoran: Hizmet iyiyse yüzde 15 ile 20, yeterince iyi değilse yüzde 10'a kadar bırakılabilir
    Taksi: Ücretin yüzde 10'u ile 15'i arasında 
    Otel: 2 ila 5 dolar arasında
  • 2

    ALMANYA

    bahşiş oranları, bahşiş miktarları, ülkeler arası bahşiş, hangi ülkede ne kadar bahşiş verilir, hangi ülkede kime ne Kadar bahşiş verilir
    Restoran: Ücrete yansıtılır ancak tutarı yuvarlama da yapılabilir
    Taksi: Yüzde 5 ile 10 
    Otel: 1 ila 2 euro arasında
  • 3

    AVUSTURYA

    bahşiş oranları, bahşiş miktarları, ülkeler arası bahşiş, hangi ülkede ne kadar bahşiş verilir, hangi ülkede kime ne Kadar bahşiş verilir
    Restoran: Ödeme yaparken hesabı yuvarlamak yeterlidir
    Taksi: Tutarın yüzde 10'u kadar
    Otel: 1 euro ya da 1.16 dolar
  • 4

    BELÇİKA

    bahşiş oranları, bahşiş miktarları, ülkeler arası bahşiş, hangi ülkede ne kadar bahşiş verilir, hangi ülkede kime ne Kadar bahşiş verilir
    Restoran: Gelen hesaba yüzde 10 ile 15 arasında yansıtıldığından ayrıca ödeme yapılmaz
    Taksi: Tutarı yuvarlamak yeterli 
    Otel: Faturaya yansıtılıyor
  • 5

    BULGARİSTAN

    bahşiş oranları, bahşiş miktarları, ülkeler arası bahşiş, hangi ülkede ne kadar bahşiş verilir, hangi ülkede kime ne Kadar bahşiş verilir
    Restoran: Hesabı yuvarlama ya da tutarın yüzde 10'u
    Taksi: Tutarı yuvarlama
    Otel: Günlük yaklaşık 1 dolar
  • 6

    ÇEKYA

    bahşiş oranları, bahşiş miktarları, ülkeler arası bahşiş, hangi ülkede ne kadar bahşiş verilir, hangi ülkede kime ne Kadar bahşiş verilir
    Restoran: Hesabı yuvarlama ya da tutarın yüzde 10'u 
    Taksi: Tutarı yuvarlamaya gerek yoktur
    Otel: Yaklaşık 2 dolar
  • 7

    ÇİN

    bahşiş oranları, bahşiş miktarları, ülkeler arası bahşiş, hangi ülkede ne kadar bahşiş verilir, hangi ülkede kime ne Kadar bahşiş verilir
    Restoran: Bahşiş politikaları yoktur hatta bu kaba bir hareket sayılabilir
    Taksi: Bahşişler genelde kabul edilmez
    Otel: Bahşiş verilebilecek tek yer, batıdaki turistlere hitap eden üst düzey bir otel
  • 8

    DANIMARKA

    bahşiş oranları, bahşiş miktarları, ülkeler arası bahşiş, hangi ülkede ne kadar bahşiş verilir, hangi ülkede kime ne Kadar bahşiş verilir
    Restoran: Hesabın yüzde 10'u kadar
    Taksi: Yuvarlama beklenmez ama en yakın tutara tamamlayabilirsiniz
    Otel: 0.16 dolar
  • 9

    FRANSA

    bahşiş oranları, bahşiş miktarları, ülkeler arası bahşiş, hangi ülkede ne kadar bahşiş verilir, hangi ülkede kime ne Kadar bahşiş verilir
    Restoran: 1 euro ila 5 euro arasında 
    Taksi: Tutarın yüzde 10'u
    Otel: 1 ila 2 euro arasında
  • 10

    GÜNEY KORE

    bahşiş oranları, bahşiş miktarları, ülkeler arası bahşiş, hangi ülkede ne kadar bahşiş verilir, hangi ülkede kime ne Kadar bahşiş verilir
    Restoran: İsteğe bağlı
    Taksi: İsteğinize göre
    Otel: Çok büyük otellerde yüzde 10 olarak faturaya yansıtılır
  • 11

    HIRVATİSTAN

    bahşiş oranları, bahşiş miktarları, ülkeler arası bahşiş, hangi ülkede ne kadar bahşiş verilir, hangi ülkede kime ne Kadar bahşiş verilir
    Restoran: Genellikle faturaya dahil edilir
    Taksi: Taksi fiyatlarında yuvarlama yapılmayabilir
    Otel: 0.79 ila 1.57 dolar arasında
  • 12

    HOLLANDA

    bahşiş oranları, bahşiş miktarları, ülkeler arası bahşiş, hangi ülkede ne kadar bahşiş verilir, hangi ülkede kime ne Kadar bahşiş verilir
    Restoran: Servis hizmeti hesaba dahildir ancak ekstra hizmet için yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir
    Taksi: 1 euroya kadar yuvarlama yapılabilir
    Otel: Birkaç euro verilebilir
  • 13

    HONG KONG

    bahşiş oranları, bahşiş miktarları, ülkeler arası bahşiş, hangi ülkede ne kadar bahşiş verilir, hangi ülkede kime ne Kadar bahşiş verilir
    Restoran: Çoğu yerde faturaya yüzde 10 tutarında hizmet bedeli yansıtılır
    Taksi: En yakın tutara yuvarlama yapabilirsiniz
    Otel: 0.25 ila 0.38 dolar arasında
  • 14

    İNGİLTERE

    bahşiş oranları, bahşiş miktarları, ülkeler arası bahşiş, hangi ülkede ne kadar bahşiş verilir, hangi ülkede kime ne Kadar bahşiş verilir
    Restoran: Yüzde 10 civarında bahşiş verilebilir
    Taksi: Beklenti yok ancak en yakın rakama yuvarlanabilir
    Otel: 2.65 dolar
  • 15

    İSPANYA

    bahşiş oranları, bahşiş miktarları, ülkeler arası bahşiş, hangi ülkede ne kadar bahşiş verilir, hangi ülkede kime ne Kadar bahşiş verilir
    Restoran: Yüzde 5 ila 10 arasında 
    Taksi: Toplam ücretin yüzde 10'u 
    Otel: 0.50 euroya kadar verilebilir
  • 16

    İSVİÇRE

    bahşiş oranları, bahşiş miktarları, ülkeler arası bahşiş, hangi ülkede ne kadar bahşiş verilir, hangi ülkede kime ne Kadar bahşiş verilir
    Restoran: Servis ücreti faturaya yansıtılır. İsterseniz ücreti de yuvarlayabilirsiniz
    Taksi: Yuvarlama ya da yüzde 5 
    Otel: 1 ila 2 dolar arası
  • 17

    İTALYA

    bahşiş oranları, bahşiş miktarları, ülkeler arası bahşiş, hangi ülkede ne kadar bahşiş verilir, hangi ülkede kime ne Kadar bahşiş verilir
    Restoran: Servis ücreti faturaya yansıtılır ancak gelen ücreti de yuvarlayabilirsiniz
    Taksi: En yakın rakama yuvarlama
    Otel: 1 dolardan 7 dolara kadar verilebilir
  • 18

    JAPONYA

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    Restoran: Bahşiş kaba bir davranış sayılır ve kibarca reddedilir
    Taksi: Yuvarlamaya gerek yoktur
    Otel: Bahşiş gerekmez
  • 19

    MACARİSTAN

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    Restoran: Tutarın yüzde 10'u kadar. Ayrıca garsona bahşiş bırakmamak kaba bir davranış sayılır
    Taksi: Yüzde 10
    Otel: 500 Macar forinti
  • 20

    MISIR

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    Restoran: Yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir 
    Taksi: Yakın mesafelerde bahşişe gerek yok ama uzak yere gidiyorsanız tutarın yüzde 10'u kadar bırakılabilir
    Otel: 1 dolara kadar
  • 21

    POLONYA

    bahşiş oranları, bahşiş miktarları, ülkeler arası bahşiş, hangi ülkede ne kadar bahşiş verilir, hangi ülkede kime ne Kadar bahşiş verilir
    Restoran: Faturanın yüzde 10'u ile 15'i tutarında
    Taksi: İsteğe bağlı olarak yüzde 10 ile 15 arasında bahşiş bırakılabilir
    Otel: Gerekli değil
  • 22

    PORTEKİZ

    bahşiş oranları, bahşiş miktarları, ülkeler arası bahşiş, hangi ülkede ne kadar bahşiş verilir, hangi ülkede kime ne Kadar bahşiş verilir
    Restoran: Bazı yerlerde faturaya dahildir. Değilse yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir
    Taksi: 5 euroya kadar bahşiş verilebilir
    Otel: 1 ila 2 euro arası
  • 23

    RUSYA

    bahşiş oranları, bahşiş miktarları, ülkeler arası bahşiş, hangi ülkede ne kadar bahşiş verilir, hangi ülkede kime ne Kadar bahşiş verilir
    Restoran: Yüzde 5 ila 10 arasında 
    Taksi: Gerekli değildir
    Otel: 1.5 dolara kadar bırakılabilir
  • 24

    YUNANİSTAN

    bahşiş oranları, bahşiş miktarları, ülkeler arası bahşiş, hangi ülkede ne kadar bahşiş verilir, hangi ülkede kime ne Kadar bahşiş verilir
    Restoran: Gerekli değildir ama nakit ödeme yapılırken bahşiş bırakılabilir
    Taksi: Gerekli değil ancak sürücüler turistlerden bahşiş bekler
    Otel: 1 ila 2 euro arasında
  • 25

    TÜRKİYE

    bahşiş oranları, bahşiş miktarları, ülkeler arası bahşiş, hangi ülkede ne kadar bahşiş verilir, hangi ülkede kime ne Kadar bahşiş verilir
    Restoran: Yüzde 10 ila 15
    Taksi: Beklenti yok ama yuvarlama yapılabilir
    Otel: 2 ila 5 lira arasında bahşiş verilebilir
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