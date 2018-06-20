Hangi ülkede ne kadar bahşiş veriliyor?
ntv.com.tr
GoCompare, dünya çapında 25 ülkedeki restoran, taksi ve otellerde ortalama olarak ne kadar bahşiş verildiğini araştırdı. İşte listedeki ülkelerde ortalama verilen bahşiş miktarı şöyle...
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1
ABDRestoran: Hizmet iyiyse yüzde 15 ile 20, yeterince iyi değilse yüzde 10'a kadar bırakılabilir
Taksi: Ücretin yüzde 10'u ile 15'i arasında
Otel: 2 ila 5 dolar arasında
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2
ALMANYARestoran: Ücrete yansıtılır ancak tutarı yuvarlama da yapılabilir
Taksi: Yüzde 5 ile 10
Otel: 1 ila 2 euro arasında
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3
AVUSTURYARestoran: Ödeme yaparken hesabı yuvarlamak yeterlidir
Taksi: Tutarın yüzde 10'u kadar
Otel: 1 euro ya da 1.16 dolar
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4
BELÇİKARestoran: Gelen hesaba yüzde 10 ile 15 arasında yansıtıldığından ayrıca ödeme yapılmaz
Taksi: Tutarı yuvarlamak yeterli
Otel: Faturaya yansıtılıyor
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5
BULGARİSTANRestoran: Hesabı yuvarlama ya da tutarın yüzde 10'u
Taksi: Tutarı yuvarlama
Otel: Günlük yaklaşık 1 dolar
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6
ÇEKYARestoran: Hesabı yuvarlama ya da tutarın yüzde 10'u
Taksi: Tutarı yuvarlamaya gerek yoktur
Otel: Yaklaşık 2 dolar
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7
ÇİNRestoran: Bahşiş politikaları yoktur hatta bu kaba bir hareket sayılabilir
Taksi: Bahşişler genelde kabul edilmez
Otel: Bahşiş verilebilecek tek yer, batıdaki turistlere hitap eden üst düzey bir otel
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8
DANIMARKARestoran: Hesabın yüzde 10'u kadar
Taksi: Yuvarlama beklenmez ama en yakın tutara tamamlayabilirsiniz
Otel: 0.16 dolar
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9
FRANSARestoran: 1 euro ila 5 euro arasında
Taksi: Tutarın yüzde 10'u
Otel: 1 ila 2 euro arasında
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10
GÜNEY KORERestoran: İsteğe bağlı
Taksi: İsteğinize göre
Otel: Çok büyük otellerde yüzde 10 olarak faturaya yansıtılır
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11
HIRVATİSTANRestoran: Genellikle faturaya dahil edilir
Taksi: Taksi fiyatlarında yuvarlama yapılmayabilir
Otel: 0.79 ila 1.57 dolar arasında
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12
HOLLANDARestoran: Servis hizmeti hesaba dahildir ancak ekstra hizmet için yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir
Taksi: 1 euroya kadar yuvarlama yapılabilir
Otel: Birkaç euro verilebilir
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13
HONG KONGRestoran: Çoğu yerde faturaya yüzde 10 tutarında hizmet bedeli yansıtılır
Taksi: En yakın tutara yuvarlama yapabilirsiniz
Otel: 0.25 ila 0.38 dolar arasında
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14
İNGİLTERERestoran: Yüzde 10 civarında bahşiş verilebilir
Taksi: Beklenti yok ancak en yakın rakama yuvarlanabilir
Otel: 2.65 dolar
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15
İSPANYARestoran: Yüzde 5 ila 10 arasında
Taksi: Toplam ücretin yüzde 10'u
Otel: 0.50 euroya kadar verilebilir
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16
İSVİÇRERestoran: Servis ücreti faturaya yansıtılır. İsterseniz ücreti de yuvarlayabilirsiniz
Taksi: Yuvarlama ya da yüzde 5
Otel: 1 ila 2 dolar arası
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17
İTALYARestoran: Servis ücreti faturaya yansıtılır ancak gelen ücreti de yuvarlayabilirsiniz
Taksi: En yakın rakama yuvarlama
Otel: 1 dolardan 7 dolara kadar verilebilir
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18
JAPONYARestoran: Bahşiş kaba bir davranış sayılır ve kibarca reddedilir
Taksi: Yuvarlamaya gerek yoktur
Otel: Bahşiş gerekmez
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19
MACARİSTANRestoran: Tutarın yüzde 10'u kadar. Ayrıca garsona bahşiş bırakmamak kaba bir davranış sayılır
Taksi: Yüzde 10
Otel: 500 Macar forinti
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20
MISIRRestoran: Yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir
Taksi: Yakın mesafelerde bahşişe gerek yok ama uzak yere gidiyorsanız tutarın yüzde 10'u kadar bırakılabilir
Otel: 1 dolara kadar
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21
POLONYARestoran: Faturanın yüzde 10'u ile 15'i tutarında
Taksi: İsteğe bağlı olarak yüzde 10 ile 15 arasında bahşiş bırakılabilir
Otel: Gerekli değil
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22
PORTEKİZRestoran: Bazı yerlerde faturaya dahildir. Değilse yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir
Taksi: 5 euroya kadar bahşiş verilebilir
Otel: 1 ila 2 euro arası
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23
RUSYARestoran: Yüzde 5 ila 10 arasında
Taksi: Gerekli değildir
Otel: 1.5 dolara kadar bırakılabilir
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24
YUNANİSTANRestoran: Gerekli değildir ama nakit ödeme yapılırken bahşiş bırakılabilir
Taksi: Gerekli değil ancak sürücüler turistlerden bahşiş bekler
Otel: 1 ila 2 euro arasında
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25
TÜRKİYERestoran: Yüzde 10 ila 15
Taksi: Beklenti yok ama yuvarlama yapılabilir
Otel: 2 ila 5 lira arasında bahşiş verilebilir