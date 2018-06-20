Hangi ülkede ne kadar bahşiş veriliyor?

1 ABD Restoran: Hizmet iyiyse yüzde 15 ile 20, yeterince iyi değilse yüzde 10'a kadar bırakılabilir

Taksi: Ücretin yüzde 10'u ile 15'i arasında

Otel: 2 ila 5 dolar arasında

2 ALMANYA Restoran: Ücrete yansıtılır ancak tutarı yuvarlama da yapılabilir

Taksi: Yüzde 5 ile 10

Otel: 1 ila 2 euro arasında

3 AVUSTURYA Restoran: Ödeme yaparken hesabı yuvarlamak yeterlidir

Taksi: Tutarın yüzde 10'u kadar

Otel: 1 euro ya da 1.16 dolar

4 BELÇİKA Restoran: Gelen hesaba yüzde 10 ile 15 arasında yansıtıldığından ayrıca ödeme yapılmaz

Taksi: Tutarı yuvarlamak yeterli

Otel: Faturaya yansıtılıyor

5 BULGARİSTAN Restoran: Hesabı yuvarlama ya da tutarın yüzde 10'u

Taksi: Tutarı yuvarlama

Otel: Günlük yaklaşık 1 dolar

6 ÇEKYA Restoran: Hesabı yuvarlama ya da tutarın yüzde 10'u

Taksi: Tutarı yuvarlamaya gerek yoktur

Otel: Yaklaşık 2 dolar

7 ÇİN Restoran: Bahşiş politikaları yoktur hatta bu kaba bir hareket sayılabilir

Taksi: Bahşişler genelde kabul edilmez

Otel: Bahşiş verilebilecek tek yer, batıdaki turistlere hitap eden üst düzey bir otel

8 DANIMARKA Restoran: Hesabın yüzde 10'u kadar

Taksi: Yuvarlama beklenmez ama en yakın tutara tamamlayabilirsiniz

Otel: 0.16 dolar

9 FRANSA Restoran: 1 euro ila 5 euro arasında

Taksi: Tutarın yüzde 10'u

Otel: 1 ila 2 euro arasında

10 GÜNEY KORE Restoran: İsteğe bağlı

Taksi: İsteğinize göre

Otel: Çok büyük otellerde yüzde 10 olarak faturaya yansıtılır

11 HIRVATİSTAN Restoran: Genellikle faturaya dahil edilir

Taksi: Taksi fiyatlarında yuvarlama yapılmayabilir

Otel: 0.79 ila 1.57 dolar arasında

12 HOLLANDA Restoran: Servis hizmeti hesaba dahildir ancak ekstra hizmet için yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir

Taksi: 1 euroya kadar yuvarlama yapılabilir

Otel: Birkaç euro verilebilir

13 HONG KONG Restoran: Çoğu yerde faturaya yüzde 10 tutarında hizmet bedeli yansıtılır

Taksi: En yakın tutara yuvarlama yapabilirsiniz

Otel: 0.25 ila 0.38 dolar arasında

14 İNGİLTERE Restoran: Yüzde 10 civarında bahşiş verilebilir

Taksi: Beklenti yok ancak en yakın rakama yuvarlanabilir

Otel: 2.65 dolar

15 İSPANYA Restoran: Yüzde 5 ila 10 arasında

Taksi: Toplam ücretin yüzde 10'u

Otel: 0.50 euroya kadar verilebilir

16 İSVİÇRE Restoran: Servis ücreti faturaya yansıtılır. İsterseniz ücreti de yuvarlayabilirsiniz

Taksi: Yuvarlama ya da yüzde 5

Otel: 1 ila 2 dolar arası

17 İTALYA Restoran: Servis ücreti faturaya yansıtılır ancak gelen ücreti de yuvarlayabilirsiniz

Taksi: En yakın rakama yuvarlama

Otel: 1 dolardan 7 dolara kadar verilebilir

18 JAPONYA Restoran: Bahşiş kaba bir davranış sayılır ve kibarca reddedilir

Taksi: Yuvarlamaya gerek yoktur

Otel: Bahşiş gerekmez

19 MACARİSTAN Restoran: Tutarın yüzde 10'u kadar. Ayrıca garsona bahşiş bırakmamak kaba bir davranış sayılır

Taksi: Yüzde 10

Otel: 500 Macar forinti

20 MISIR Restoran: Yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir

Taksi: Yakın mesafelerde bahşişe gerek yok ama uzak yere gidiyorsanız tutarın yüzde 10'u kadar bırakılabilir

Otel: 1 dolara kadar

21 POLONYA Restoran: Faturanın yüzde 10'u ile 15'i tutarında

Taksi: İsteğe bağlı olarak yüzde 10 ile 15 arasında bahşiş bırakılabilir

Otel: Gerekli değil

22 PORTEKİZ Restoran: Bazı yerlerde faturaya dahildir. Değilse yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir

Taksi: 5 euroya kadar bahşiş verilebilir

Otel: 1 ila 2 euro arası

23 RUSYA Restoran: Yüzde 5 ila 10 arasında

Taksi: Gerekli değildir

Otel: 1.5 dolara kadar bırakılabilir

24 YUNANİSTAN Restoran: Gerekli değildir ama nakit ödeme yapılırken bahşiş bırakılabilir

Taksi: Gerekli değil ancak sürücüler turistlerden bahşiş bekler

Otel: 1 ila 2 euro arasında