Hangi ülkeler Covid-19'a karşı aşılanan turistlere kapılarını tamamen açtı?

BELİZE

Belize, yakın zamanda aşılı turistleri ağırlayan ilk Karayip ülkesi oldu. Seyahatlerinden en az iki hafta önce iki doz Covid-19 aşısı olduğunu kanıtlayabilenler, artık ülkeye girmeden önce negatif bir PCR testi yaptırmak zorunda değiller.



Bununla birlikte, aşılanmamış turistler de varışlarından/seyahatten önceki 48 saat içinde yapılan negatif corona virüs testi sağladıkları sürece, Orta Amerika'nın doğu kıyısında yer alan ülkeyi ziyaret edebiliyorlar. Böyle bir belgesi olmayan ziyaretçiler de 50 dolar 'lık bir maliyetle havalimanında test yaptırabiliyorlar.