Harput, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alındı

1 Elazığ Belediyesi ile Ankara Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı'nın projesiyle Harput'un UNESCO Dünya Miras Listesine girmesi ile ilgili başlatılan süreç kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Pisa kulesinden daha fazla eğik Ulucami minaresi ve kalesi başta olmak üzere bir çok tarihi içerisinde barındıran Harput, UNESCO'nun Dünya Geçici Miras Listesine alındı. Yaşanan süreçle ilgili Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz gazetecilere bilgi verdi.

2 Harput’un UNESCO Dünya Geçici Miras Listesine girebilmesi için geçen yıl Şubat ayında başlatmış oldukları çalışmaların bugün itibari ile sonuçlandığını aktaran Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz şunları söyledi:

3 “Tabi geçen yıl Şubat ayında başlattığımız bu çalışmadan sonra yurt içinde ve yurt dışında bir çok çalışmalarımız oldu. Mayıs 2017 tarihinde Paris’e gittik. UNESCO’nun kendi konferans salonunda Harput’umuzu anlattık. Tarihçilerle, Fransız yazarlarla, çizerlerle bir araya geldik. UNESCO yetkilileriyle bir araya geldik"

4 "Nihayetinde Harput’ta yapmış olduğumuz çalışmalar, restorasyon çalışmaları, hem Harput’la ilgili bilgi ve dokümanları doğru zamanda doğru bir şekilde ilgili yetkililere aktarmamız neticesinde UNESCO bugün itibariyle kararını vermiş oldu. Harput belki Türkiye tarihinde en kısa zamanda yapılan çalışmalarla UNESCO’nun dünya geçici miras listesine alındı. Elazığ’ımıza ve Harput’a hayırlı olsun” dedi.

5 Başkan Yanılmaz, "Harput’un kalıcı listede olması için çalışmalarımız devam edecek. Bütün bu çalışmaların içinde bizim Harput’la ilgili yapılan restorasyon ve diğer fizbilite çalışmalarında kurmuş olduğumuz KUDEP biriminin disiplinli çalışmasının büyük bir etkisi var. Bir yerde tarihi ve sanatı bir araya getirmek istiyorsanız orada disiplinli bir yapıyı oluşturmanız lazım"

6 Biz Harput’u inşallah dünyada tanınan, kültür erbabının gelip ziyaret ettiği, tarihe dair bilgi ve dokümanlarını aldığı bir yer haline getireceğiz. Buda bunun ilk adımı ancak çok önemli bir adımıdır" diye konuştu.

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