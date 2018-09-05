Harry Potter hayranlarının görmesi gereken büyülü mekanlar

31 Temmuz 1980’de bir çocuk dünyaya geldi, fakat bu sıradan bir çocuk değildi. Harry Potter, hem büyücülerin hem de insanların, kısacası dünyanın kaderini değiştirecekti. Kitapları tüm zamanların en çok satılanları listesine giren, büyük küçük herkesin dört gözle beklediği filmleri gişe rekorları kıran ve serinin bitiminin üzerinden uzun bir süre geçse de hala çok sağlam bir hayran kitlesi olan bu büyülü hikaye başka bir evrende geçiyor.