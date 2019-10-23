Hasankeyf Müzesi ziyarete açıldı

Müze, yeni yerleşim alanına taşınan Zeynel Bey Türbesi, Er Rızk Camisi minaresi ve yapı elemanları, Süleyman Han Camisi minaresi ve yapı elemanları, Yamaç Külliyesi mihrabı, Koç Camisi kapısı ve mihrabı, Orta Kapı, Kızlar Camisi, Er-Rızk Camisi ve yapı elemanlarının maketleri ile ziyaretçilerini adeta tarihi bir yolculuğa çıkaracak.

Müzeye, hem teknelerle hem de inşa edilen köprü ile ulaşılabilecek.