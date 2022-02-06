Hatay'da Gelinler Dağı Nekropol Alanı beyaza büründü

Bölgeyi her mevsim ziyaret ettiğini, bu alanın ise özelikle kış mevsiminde ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyleyen bir ziyaretçi, "Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz. Hatay sadece yeme içme olarak değil, gezilecek yerler açısından da çok güzel bir şehir. Kar manzarası tarihi dokuya daha güzel bir görüntü vermiş" dedi.