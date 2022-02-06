Hatay'da Gelinler Dağı Nekropol Alanı beyaza büründü

Haberler - Anadolu Ajansı 06.02.2022 - 13:15 | Son Güncelleme : 06.02.2022 - 13:20
Hatay’daki tarihi mirası ve coğrafi güzellikleriyle ilgi gören Gelinler Dağı Nekropol Alanı, kar yağışı sonrası beyaza büründü.
İlçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, içerisinde kaya mezarlarının yer aldığı 75 bin metrekarelik alanı kapsayan tarihi mekan, her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor.
Bölgeyi her mevsim ziyaret ettiğini, bu alanın ise özelikle kış mevsiminde ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyleyen bir ziyaretçi, "Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz. Hatay sadece yeme içme olarak değil, gezilecek yerler açısından da çok güzel bir şehir. Kar manzarası tarihi dokuya daha güzel bir görüntü vermiş" dedi.
Arkadaşlarıyla bölgeyi ziyaret eden diğer ziyaretçiler de alanın kışın görülmeye değer olduğunu söyledi.