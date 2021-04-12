Hatay'da volkanik Haydarlar Gölü turizme kazandırılacak

Hatay'ın Hassa ilçesinde asırlar öncesinde volkanik patlama sonucu meydana gelen kayaların arasında oluşan Haydarlar Gölü, görenleri kendine hayran bırakıyor.

İHA 12.04.2021 - 13:02

Hatay'da volkanik Haydarlar Gölü turizme kazandırılacak - 1

Hassa'ya 4 kilometre mesafedeki volkanik Haydarlar Gölü, el değmemiş doğası, Amanos Dağları manzarası ve kayalar arasındaki konumuyla dikkat çekiyor.

BİN ESİRİN YAPTIĞI 'TİTUS TÜNELİ' GEZGİNLERİN YENİ GÖZDESİ

Hatay'da volkanik Haydarlar Gölü turizme kazandırılacak - 2

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, gölün en kısa sürede turizme kazandırılacağını söyledi.

Hatay'da volkanik Haydarlar Gölü turizme kazandırılacak - 3
Haydarlar Gölünün yazın kuruduğunu belirten Yayman, "Biz buraya Tahtaköprü Barajından su getirdik. Artık yaz aylarında
göl, birçok kuş çeşidine ev sahipliği yapacak. Hatay bildiğiniz üzere dünyanın en önemli kuş yollarından bir tanesi o yüzden bu gölün suyu eksik olmayacak" dedi.
Hatay'da volkanik Haydarlar Gölü turizme kazandırılacak - 4
Haydarlar Gölü'nün yavaş yavaş ülke çapında bilinmeye başladığını belirten Yayman, "Burası volkanik bir alan ve en kısa sürede yapılan çalışmalarla turizmin vazgeçilmezleri arasına girecektir" diye konuştu.
Hatay'da volkanik Haydarlar Gölü turizme kazandırılacak - 5

GÖÇMEN KUŞLARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Amanos Dağları'nın eteklerinde kayaların arasındaki Haydarlar Gölü'nde 20 çeşitli türden kuş gözlemlenerek kayıt altına alındı.

Volkanik göl, başta sakar meke, ak balıkçıl ve batağan olmak üzere çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor.

Hatay'da volkanik Haydarlar Gölü turizme kazandırılacak - 6

Gelecek aylarda göldeki göçmen kuş türü sayısının artması beklenirken Hassa Belediyesi volkanik gölün kurumaması için zaman zaman su takviyesi yapıyor. 

Hatay'da volkanik Haydarlar Gölü turizme kazandırılacak - 7
Hatay Tabiatı Koruma Derneği, Haydarlar Gölü'nde hem çevre projeleri yürütüyor hem de devamlı olarak kuş türlerini gözleyerek kayıt altına alıyor.
Hatay'da volkanik Haydarlar Gölü turizme kazandırılacak - 8

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, Amik Ovası'nın tarihi, kültürel ve doğal birçok zenginliği içinde barındırdığını söyledi.

Haydarlar Gölü'nün Hatay için önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Öğünç, bölgenin canlanmasıyla gölün çok sayıda yeni kuş türüne yaşam alanı olmaya başladığını belirtti.
Hatay'da volkanik Haydarlar Gölü turizme kazandırılacak - 9

Hatay'ın içinde barındırdığı doğası, barajları ve gölleriyle adeta kuş cennetine sahip bir konumda olduğunu anlatan Öğünç, şöyle konuştu:

"Hassa'daki volkanik gölümüzde yaptığımız çalışmalarda 20 tür kuş gözlemledik. Türlerin yaza doğru artmasını bekliyoruz. Su canlılığının artmasıyla göle yeni tür göçmen kuşlar da gelmeye başladı. Göldeki göçmen kuş türü çeşidi her geçen gün artıyor. Yaptığımız çalışmalar kapsamında sakar meke, büyük ve küçük ak balıkçıl, gri balıkçıl ve batağan gibi göçmen kuşları burada tespit ettik"

Hatay'da volkanik Haydarlar Gölü turizme kazandırılacak - 10

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER