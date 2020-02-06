Türkiye, turizmde 2019’da rekor üstüne rekor kırdı. 51.7 milyon turist ağırlanırken, 34.5 milyar dolarlık gelire ulaşıldı. Turist sayısı ve gelirde tüm zamanların en yüksek rakamına çıkılırken, turizm sektörü, yaz sezonundaki yüksek performansını kış döneminde de göstermeye başladı.
Kış turizminde yerli turist ağırlığı sürerken, yurtdışından gelen turistte Rus turistlerin ağırlığı devam ediyor. Son dönemde özellikle İstanbul, Trabzon ve Bursa'da Ortadoğu ülkelerinden gelen turistteki artış, Antalya için Isparta'yı kullanan İranlı turistteki yükseliş, kış turizm bölgelerinde de kendini gösteriyor. Erciyes, Kartepe, Palandöken, Davraz gibi kış turizmi bölgelerine Ortadoğu, Körfez ülkelerinden ve İran'dan gelen turist sayısındaki yükselişe dikkat çekiliyor.
Kış turizmi yükselişine devam ederken, kayak sporunun önemli bir ihtiyacı olan kayak malzemelerinin taşınması, kış turizmine destek olarak dünyadaki örneklerine kıyasla Türkiye'deki çoğu havayolu şirketi tarafından ekstra ücretlendiriliyor. Peki hangi havayolu, ne kadarlık bir ücret talep ediyor? İşte 2020'de dünyadan ve Türkiye'den havayollarının kayak-snowboard taşıma ücretleri...
Türk Hava Yolları'nda (THY) kayak - snowboard taşıma ücretsiz.
THY'nin konuya ilişkin detaylı açıklaması:
"Bir çift kayak veya bir adet snowboard, bir çift kayak sopası, bir çift bottan oluşan kayak setlerinizi, dış hat seferlerinde ilk takım ücretsiz, ikinci ve sonraki takımları ücretli taşıyoruz. İç hat uçuşlarında ikinci ve sonraki takımlar için serbest bagaj taşıma hakkını aşması durumunda ağırlığı oranında fazla bagaj ücreti talep ediyoruz"
Pegasus'ta kayak - snowboard taşıma ücreti tek yön yurtiçi 50 TL, yurtdışı 30 USD.
AnadoluJet'te kayak - snowboard taşıma ücreti tek yön 39 TL.
AtlasGlobal'de yurtiçi ve yurtdışı hatlarda kayak - snowboard takımlarının ilk malzemeleri 15 kg'den az ise ücretsiz, 15 kg'den fazla ise ve 2. takımlar ücrete tabi.
Sunexpress'te kayak ve snowboard taşıma ücretleri ayrı ayrı ücretlendirilmiş.
Kayak taşıma ücreti tek yön yurtiçi 25 TL, yurtdışı 20 Euro.
Snowboard taşıma ücreti ise tek yön yurtiçi 45 TL, yurtdışı 40 Euro.
Onur Air'de kayak - snowboard taşıma ücreti tek yön yurtiçi 40 TL, yurtdışı 30 Euro.
Lufthansa, uçuştan 24 saat önce bilgilendirme yapılması ve kişisel bagaj ağırlık hakkını aşmayacak şekilde bir set kayak-snowboard ekipmanını ücretsiz taşıyor.
British Airways'te kayak-snowboard taşıma mevcut bagaj hakları sınırlarında kalacak şekilde ücretsiz.
Emirates Havayolları, boyutu 300 cm'yi geçmemesi koşuluyla mevcut bagaj hakkı dahilinde kayak-snowboard ekipmanınızı ücret almadan taşıyor.