Havayollarının kayak snowboard taşıma ücretleri

Türkiye, turizmde 2019’da rekor üstüne rekor kırdı. 51.7 milyon turist ağırlanırken, 34.5 milyar dolarlık gelire ulaşıldı. Turist sayısı ve gelirde tüm zamanların en yüksek rakamına çıkılırken, turizm sektörü, yaz sezonundaki yüksek performansını kış döneminde de göstermeye başladı.

Kış turizminde yerli turist ağırlığı sürerken, yurtdışından gelen turistte Rus turistlerin ağırlığı devam ediyor. Son dönemde özellikle İstanbul, Trabzon ve Bursa'da Ortadoğu ülkelerinden gelen turistteki artış, Antalya için Isparta'yı kullanan İranlı turistteki yükseliş, kış turizm bölgelerinde de kendini gösteriyor. Erciyes, Kartepe, Palandöken, Davraz gibi kış turizmi bölgelerine Ortadoğu, Körfez ülkelerinden ve İran'dan gelen turist sayısındaki yükselişe dikkat çekiliyor.