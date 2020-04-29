Hawaii Adası karantinaya girmeyen turisti geri gönderiyor

Eyalet yönetimi, bunun için bazı önlemler aldı. Hawaii'ye dışardan gelen yerli ve turist herkes zorunlu olarak 14 günlük karantinaya girecek. Bu süreçte masrafları da kendileri karşılayacak. Bunu yapmak istemeyen kişiler hemen geldikleri ülkelere geri dönderilecek. Hawaii Turizm Otoritesi, bu iş için 25 bin dolar bütçe ayırdı ve şimdiye kadar 20 turist geri gönderildi.