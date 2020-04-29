Hawaii Adası karantinaya girmeyen turisti geri gönderiyor

ntv.com.tr 29.04.2020 - 16:15
Tamamı adalardan oluşan tek ABD eyaleti olan Hawaii'de corona virüsü endişesi büyük. Gelen turistlerin salgını tetiklemesinden korkuluyor. Bu nedenle eyalet, en büyük gelir kaynağı olan turistlerin bir süre gelmelerini istemiyor.
Eyalet yönetimi, bunun için bazı önlemler aldı. Hawaii'ye dışardan gelen yerli ve turist herkes zorunlu olarak 14 günlük karantinaya girecek. Bu süreçte masrafları da kendileri karşılayacak. Bunu yapmak istemeyen kişiler hemen geldikleri ülkelere geri dönderilecek. Hawaii Turizm Otoritesi, bu iş için 25 bin dolar bütçe ayırdı ve şimdiye kadar 20 turist geri gönderildi.
Geri gönderme işi için, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olan Aloha Society of Hawaii (VASH) görevlendirildi. VASH'ın CEO'su Jessica Lani Rich, New York Times'e yaptığı açıklamada, "Geri gönderdiğimiz insanların büyük çoğunluğu, Hawaii'yi salgından korumayı çalıştığımızı bilmelerine rağmen buraya gelerek sorumsuzca bir davranış sergiledi" diye konuştu.
Hawaii'de şimdiye kadar 609 corona virüsü vakası tespit edilirken,16 kişi de bu virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Eyalet Valisi David Ige, 17 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, Hawaii'yi ziyaret etmek isteyen kişilerden tatillerini ertelemelerini istemişti. Buna rağmen turistler adaya gelmeye devam etti. Bunun en büyük nedeni ise uçak biletlerinin 100 dolara kadar düşmesi.
Bu durum adanın yerel sakinlerin sabrını taşırdı. Turistlere karşı olan tutum sertleşti. Mart ayı sonunda, Waikiki'de tatil yapan Shepard Ailesi, yerel bir adamın 'virüsü yaydıkları' gerekçesiyle sözlü tacizine uğradı. Robert Shepard, Hawaii News'e olayı anlatarak, "Adam bize bağırıp çağırarak oralı olmadığımızı söyledi. Bulunduğumuz yerden ayrılmak zorunda kaldık" dedi. Benzer olayların ABD'nin diğer tatil yerlerinde de yaşandığı kaydedildi.