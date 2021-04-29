Hayalet kasabada 1 euroya ev satılıyor! İşte şartlar

ntv.com.tr 29.04.2021 - 14:21
İtalya'nın Sicilya bölgesinde bulunan Castiglione di Sicilia'da yer alan konutlar 1 Euro'dan satışa çıktı. Kasabanın Belediye Başkanı Antonino Camarda kasabayı hayata döndürmek için adım attı.
CNN'in haberine göre 1900'lu yıllarda 14 bin civarında olan nüfus şimdilerde 3 bine düştü.
Kabaca 900 terk edilmiş evin yer aldığı kasabada evlerin yarısı 1 Euro'ya satılırken, diğer yarısı daha iyi durumda olanlar ise 4 bin-5 bin Euro'ya satılacak.
Eğer aynı ev için birden çok tercih varsa bir müzayede yapılacak ve ona göre satış gerçekleştirilecek.
Camarda, "Kurtarmamız gereken tarih dolu bir mirasımız var. Yıllar içinde çok insan ayrıldı. Geride birçok güzel ev kaldı. Bu evlerin bazılarının zamanlarının tarihi Rönesans dönemine dayanıyor" açıklamasında bulundu.
Mart 2021'de başlatılan proje, kasabada iyi durumda olan ve minimum yenileme gerektiren en az 400 mülk ile İtalya'da bugüne kadar satışa çıkarılan 1 Euro'luk ev projeleri içinde en büyüğü.
Belediye başkanı yaptığı açıklamada dünyanın her yerinden yatırımcılardan ve insanlardan çok sayıda e-posta aldıklarını duyurdu.
İtalya'nın geri kalanına kıyasla Sicilya'da yerel vergiler düşüktür. Alıcılar ayrıca, evleri daha çevre dostu yapan tadilatlarda yüzde 110 vergi indirimi sağlayan İtalyan hükümetinin "süper bonus" planından da yararlanabilirler.
Yaklaşık 4 bin Euro'luk sigorta poliçesi dışında ise sadece yıllık 100 Euro'luk ödemeleri bulunuyor.