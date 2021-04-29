Hayalet kasabada 1 euroya ev satılıyor! İşte şartlar

Mart 2021'de başlatılan proje, kasabada iyi durumda olan ve minimum yenileme gerektiren en az 400 mülk ile İtalya'da bugüne kadar satışa çıkarılan 1 Euro'luk ev projeleri içinde en büyüğü.

Belediye başkanı yaptığı açıklamada dünyanın her yerinden yatırımcılardan ve insanlardan çok sayıda e-posta aldıklarını duyurdu.