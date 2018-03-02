Hayaletlere inanır mısınız? (Dünyanın en etkileyici şatoları ve kaleleri)
Tarihi duvarların ardında yaşanan gizemlere kulak vermeye ve bu hikayelere ev sahipliği yapan yerleri gezmeye ne dersiniz?
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1
Hayalet hikayeleri, yüzyıllar boyu içimizdeki korkuyla karışık merakı beslemeye devam ediyor. İnansak da inamasak da hayalet hikayelerini dinlemeyi seviyoruz. Dünyanın farklı yerlerinde bulunan, kimisinin tarihi yüzyıllar öncesine uzanan kimisininki ise daha yeni olan ‘perili’ yerler, paranormal gizemleriyle olduğu kadar güzellikleriyle de büyülüyor. Ebedi ziyaretçileri olduğu söylenen bu yerlerden en güzellerini seçtik. Hayaletler sadece bir hikayeden ibaret de olsa, bu mekanların göz kamaştırıcı güzelliklerine biraz da ürkütücülük kattıkları tartışılmaz bir gerçek!
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2
ONE IF BY LAND, TWO IF BY SEA - NEW YORK / ABD
One if by Land, Two if by Sea, New York’un en romantik restoranlarından biri. 1767’de inşa edilen bu mekan, günümüzde şehrin en ayrıcalıklı yemek deneyimlerinden birini sunan bir lezzet durağı olsa da, eskiden Aaron Burr’a ait bir ahır ve evdi. Mumlarla aydınlatılan, tuğla şöminelerle ısıtılan One if by Land, Two if by Sea, düğünlere ve farklı özel partilere ev sahipliği yapıyor. Ev sahipliği yaptığı iki şey daha var: yüzyıllar geçmesine rağmen Burr ve kızı Theodosia’nın burayı hala terk etmediği söyleniyor.
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3
EDİNBURGH KALESİ / İSKOÇYA
Edinburgh’un en çok turist çeken mekanı, şehri kocaman bir kayanın üzerinden yüzyıllardır seyreden bu dev kale, 12. yüzyılda inşa edilmesinin ardından uzun yıllar boyu bir askeri üs olarak kullanıldı.
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4Elbette tarihi bu kadar eskiye dayanan Edinburgh Kalesi’ne dair birçok hayalet söylentisi var, bunlardan en bilineniyse kalenin altındaki tünellerde kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan gaydacının hikayesi.
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5Bazı ziyaretçiler, kalenin boş odalarında yankılanan bir müzik sesi duyduğunu iddia ediyor.
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6
THE FAIRMONT BANFF SPRINGS HOTEL - CALGARY / KANADA
Ormanlarla kaplı bir tepede bulunan bu tarihi otel, Kanada’nın doğal güzelliklerini, dünyanın dört bir yanından gelen turistlere lüks bir konaklama ayrıcalığıyla yaşatmak için 1888’de kuruldu. Hala aynı amaca hizmet eden Fairmont Banff Springs, golf sahaları, trekking aktiviteleri, kış sporları gibi aktivitelerle konuklarına mükemmel bir tatil yaşatıyor.
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7Ancak bu görkemli otelin duvarları arasında tüyler ürperten bir hikaye yaşandığı söyleniyor.
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8Düğün gecesi, gelinliği mumlardan alev aldığı için hayatını kaybeden bir gelinin, otelin balo salonunda hala eşini beklediğine inananlar var.
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9
CHATEAU DE BRISSAC - LOIRE / FRANSA
Fransa’nın Loire Vadisi’nde bulunan bu orta çağ şatosu, şu anda lüks bir otel olarak işletiliyor. 1512’den beri ayakta olan bu muhteşem yapının karanlık bir cinayete sahne olması tarihi bir gerçek.
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10Fransa kralı 7. Charles’ın gayrı meşru kızı Charlotte burada kocasının işlediği cinayete kurban gitmiş.
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11Gerçekliği şüpheli olansa, ‘Yeşilli Kadın’ olarak adlandırılan Charlotte’un hayaletinin hala Château de Brissac’ın kulesinde dolaştığıyla ilgili hikaye.
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12
CORVİN KALESİ - TRANSİLVANYA / ROMANYA
Korku filmlerinin kült karakteri Drakula’nın ilham kaynağı olan Kazıklı Voyvoda, Romanya ve Transilvanya denince akla ilk gelen tarihi figür.
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1315. yüzyıldan kalan Corvin Kalesi, köprüleri, zindanları, gizli tünelleri ve gotik mimarisiyle zaten korku filmlerinden çıkmış gibi görünüyor.
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14Ancak burayı tüyler ürpertici yapan asıl özelliği Kazıklı Voyvoda’nın buranın zindanında yıllarını geçirdiği söylentisi. Atmosferinin yarattığı etkiden midir bilinmez ancak, müze olarak ziyarete açık bu kalede tuhaf şeyler gördüğünü iddia edenler var.
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15
WINCHESTER MYSTERY HOUSE - CALIFORNIA / ABD
Silah satıcısı kocası William Wirt Winchester’ın ölümünün ardından karısı Sarah Winchester, kocasının sattığı silahlarla hayatını kaybeden ruhların intikam almasından korktuğu için Viktorya stilinde bir labirente ev sahipliği yapan bu malikaneyi inşa ettirmiş.
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16Yapımı 1886’dan 1922’ye dek süren Winchester Mystery House, 160 oda, 10 bin pencere, 47 merdiven ve 2 bin kapının yanı sıra sayısız tuzak, kapan ile gözetleme deliği içeren tam bir gizem yuvası.
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17Bu benzersiz malikane rehberli turlar eşliğinde ziyaret edilebiliyor.