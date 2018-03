Hayaletlere inanır mısınız? (Dünyanın en etkileyici şatoları ve kaleleri)

One if by Land, Two if by Sea, New York’un en romantik restoranlarından biri. 1767’de inşa edilen bu mekan, günümüzde şehrin en ayrıcalıklı yemek deneyimlerinden birini sunan bir lezzet durağı olsa da, eskiden Aaron Burr’a ait bir ahır ve evdi. Mumlarla aydınlatılan, tuğla şöminelerle ısıtılan One if by Land, Two if by Sea, düğünlere ve farklı özel partilere ev sahipliği yapıyor. Ev sahipliği yaptığı iki şey daha var: yüzyıllar geçmesine rağmen Burr ve kızı Theodosia’nın burayı hala terk etmediği söyleniyor.