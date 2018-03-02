Hayaletlere inanır mısınız? (Dünyanın en etkileyici şatoları ve kaleleri)

Hayalet hikayeleri, yüzyıllar boyu içimizdeki korkuyla karışık merakı beslemeye devam ediyor. İnansak da inamasak da hayalet hikayelerini dinlemeyi seviyoruz. Dünyanın farklı yerlerinde bulunan, kimisinin tarihi yüzyıllar öncesine uzanan kimisininki ise daha yeni olan ‘perili’ yerler, paranormal gizemleriyle olduğu kadar güzellikleriyle de büyülüyor. Ebedi ziyaretçileri olduğu söylenen bu yerlerden en güzellerini seçtik. Hayaletler sadece bir hikayeden ibaret de olsa, bu mekanların göz kamaştırıcı güzelliklerine biraz da ürkütücülük kattıkları tartışılmaz bir gerçek!