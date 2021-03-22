Hayallerinin peşinden gitmek için 45 yaşındaki otobüsü karavana dönüştürüyor

"ŞASİ VE TAVAN SAÇINDAN BAŞKA HER YERİ ÇÜRÜKTÜ"

Alkan, İzmir'de yaşadığını, 5 yıldır bir kahve dükkanının sahibi olduğunu söyledi.

Ayrı mutfak, salon ve yatak odası olan geniş bir karavan hayal ettiğini belirten Alkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eski şeyleri çok severim. O yüzden güzel, ruhu olan bir otobüs aldım. Şimdi Bursa'dayız. Burada güzel insanlar ve esnafla karşılaştık. Otobüsü aldık, komple dışını soyduk. İçinin profillerinin çok çürük ve dış saclarının çürümüş olduğunu fark ettik. Ne kadar büyük bir işe başladığımı sonradan fark ettim aslında. Son paramla almıştım bu otobüsü. Biraz zorlu bir süreç başladı ama şansım yaver gitti, güzel insanlarla tanıştım. Buranın esnafı çok güzel insanlar. İç profillerinin bozuk yerlerini kestik. Dış saclarını yeniledik. Mekanik aksamı sıfırdan elden geçirdik. Otobüsü komple boyadık. Samsun'da nem ve deniz kenarında olduğu için büyük bir çürüme oluşmuş ama şu an gerçekten sıfır bir araç oldu. Şasi ve tavan sacından başka her yeri çürüktü. Komple yeniledik"