Hayatın sakin aktığı şehirler (Türkiye'nin Cittaslow'ları)

Dünyada giderek yaygınlaşan Cittaslow, yani yavaş kentlerden Türkiye sınırları dahilinde de şu an için 17 tane bulunuyor. Türkiye’nin ilk sakin şehri, İzmir’in Seferihisar ilçesi olmuştu, ardından yaklaşık yetmiş kritere göre değerlendirilip seçilen diğer kentlerle bu sayı arttı.

Hayatı gerçekten zevk alabileceğiniz bir hızda yaşayan Türk Cittaslow’lardan bazılarını Brandlifemag.com editörlerinin derlemesiyle daha yakından tanımaya ve bu özel yerleri görülecekler listenize eklemeye ne dersiniz?