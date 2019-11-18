Hayatın sakin aktığı şehirler (Türkiye'nin Cittaslow'ları)

Modern hayatın ve küreselleşmenin etkisiyle hızlı hareket edilen, hızlı çalışılan ve hızlı tüketilen bir yaşam tarzına sahip şehirlere alternatif olarak ortaya çıkan Cittaslow felsefesi, insanların birbiriyle iletişim kurduğu, doğaya ve geleneklerine sahip çıkan, teknolojiden faydalanırken bir yandan sürdürülebilir enerjiyle gezegene de saygısını koruyan; en önemlisi de kendi kendine yeten kentleri kapsıyor.
Dünyada giderek yaygınlaşan Cittaslow, yani yavaş kentlerden Türkiye sınırları dahilinde de şu an için 17 tane bulunuyor. Türkiye’nin ilk sakin şehri, İzmir’in Seferihisar ilçesi olmuştu, ardından yaklaşık yetmiş kritere göre değerlendirilip seçilen diğer kentlerle bu sayı arttı.
Hayatı gerçekten zevk alabileceğiniz bir hızda yaşayan Türk Cittaslow’lardan bazılarını Brandlifemag.com editörlerinin derlemesiyle daha yakından tanımaya ve bu özel yerleri görülecekler listenize eklemeye ne dersiniz?
Bolu’nun şirin ilçesi Göynük, yüksek tepeler arasında, akarsuların geçtiği vadilerde, karşılıklı yamaçların tabanına ve eteklerine kurulmuş tipik bir Osmanlı kasabası. Tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini Osmanlı’dan günümüze dek korumayı başaran Göynük’te geleneksel değerler aslına uygun olarak yaşatılmaya devam ediliyor. Üstelik yaklaşık 700 yıllık bir geçmişe dayanan mimari dokusu da günümüze kadar bozulmadan ulaşmış. Kentin milli mücadelede verdiği desteğin anıtı Zafer Kulesi, 180 yıllık Gürcüler Konağı’dan kent müzesine dönüştürülen Gürcüler Müzesi ve 1331-1335 yılları arasında hamam ile birlikte külliye olarak yaptırılmış Gazi Süleyman Paşa Camii, Göynük’ün görülmeye değer, özel yapıları arasında.
Ancak buranın doğal güzellikleri de dillere destan, el değmemiş Sünnet ve Çubuk Gölleri gibi… Göynük’te, yörenin kadınları tarafından dokunan kumaşlar ve ağaç oymacılığı sanatıyla üretilen çeşitli süs eşyalarıyla mutfak gereçleri buradan satın alabileceğiniz anılar arasında. Tadabileceğiniz yöresel lezzetler ise düğün çorbası, keşli cevizli erişte ve güveçte pişen kaşarlı istiridye mantarı.
Türkiye’nin en mutlu ilinin, en mutlu ilçesi olarak anılan Gerze, Cittaslow ünvanını 2017 yılında elde etti. Denize doğru uzanan dantel gibi koylara ve uçsuz bucaksız bir yeşile sahip Gerze, sakin bir balıkçı kasabasının dinginliğini sunuyor misafirlerine.
Her Cuma günü köylülerin ürünlerini sergilediği Üretici Pazarı’nda doğal tarım ürünlerini bulabilir, yöresel yiyeceklerin tadına varabilir, ayrıca ahşap oyuncak, model gemi, çini ve peşkir atölyelerini ziyaret edebilirsiniz. Gerze’de ayrıca Yelken Tepe’ye çıkıp yamaç paraşütü yapabilir, Türkiye’deki 400 çeşit kelebek türünün yarısından fazlasının yaşadığı Saklı Köy’ü ve şelalelerini gezebilirsiniz. Gerze’nin en özel yerel lezzetiyse, ilçede avlanan palamut ve torik balıklarından hazırlanan tuzlu balık.
Sakarya sınırları içinde yer alan Taraklı’nın geçmişi Hellenistik döneme dek uzanıyor. Etrafı yüksek dağ ve tepelerle çevrili olan bu şirin kent, beş asırlık çınar ağacı, Yavuz Sultan Selim döneminde inşa edilen Yunuspaşa Camii gibi tarihi değerlerinin yanı sıra termal ve yayla turizmi ile de ünlü.
Doğa harikası Karagöl Yaylası’nda her hafta cuma günleri pazar kurulyor ve çeşitli şenlikler düzenleniyor. Tamamen ahşaptan yapılmış yayla evleri de doğayla iç içe görsel bir şölen sunuyor. Bizans döneminden kalma kil hamamındaki kaplıcaların suları ise şifa arayanlar tarafından tercih ediliyor. Taraklı ayrıca maceraseverler için yamaç paraşütü ve mağara turizmi seçeneklerini de sunuyor.
Akyaka, sırtını yemyeşil dağlara, eteklerini masmavi sulara yaymış sessiz ve huzur dolu bir belde. Ayrıca akvaryum gibi berrak azmakları ve bu azmaklardaki benzersiz su altı florası da çok özel. Doğal güzelliklerinin yanı sıra, çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyan tarihi dokusu ve ahşap oymalarla süslü mimarisiyle de büyüleyici bir yer.
Azmak kenarındaki çeşit çeşit restoranında taptaze deniz ürünlerinin tadına bakabilirsiniz. Eğer Akyaka’yı yazın ziyaret etmeye karar verirseniz, incecik, sapsarı ve tertemiz kumlu plajında denizle baş başa sakin bir gün de geçirebilir, hatta denizde Akdeniz foklarına rastlayabilirsiniz. Akyaka bahar aylarında ise çeşitli türdeki göçmen kuşlar, leylekler, flamingolar ve pelikanlarla unutulmaz bir kuş gözlem deneyimi sunan bir doğal cennet.
Eğirdir, her mevsim ve günün her saatinde renk değiştiren, Türkiye’nin dördüncü en büyük gölü Eğirdir Gölü ile eşsiz bir kent. Lidyalılar tarafından millatan önce 4. yüzyılda kurulduğuna inanılan Eğirdir’de hala ayakta olan kale de bu dönemde inşa edilmiş bir eser.
Eğirdir Gölü’nde iki de küçük ada bulunuyor; Can Ada ve Yeşil Ada. Ahşap evleri, dar sokakları ve küçük balıkçı barınağı ile otantik özelliğini koruyan Yeşil Ada, balık lokantaları ve Ayastefanos Kilisesi’yle dikkat çekiyor. Sadece piknik alanı bulunan Can Ada’nın en önemli özelliğiyse Atatürk’ün Eğirdir’i ziyareti sırasında adanın kendisine hediye edilmiş olması.
Türkiye'de şimdiye kadar 17 yer "sakin şehir olarak kabul edildi. Bunlar ise; Muğla Akyaka, Isparta Eğirdir, Çanakkale Gökçeada, Sinop Gerze, Bolu Göynük, Şanlıurfa Halfeti, Bolu Mudurnu, Ordu Perşembe, Artvin Şavşat, İzmir Seferihisar, Sakarya Taraklı, Erzurum Uzundere, Kırklareli Vize, Isparta Yalvaç, Aydın Yenipazar, Muğla Köyceğiz ve Bitlis Ahlat.