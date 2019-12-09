Hazreti Mevlana'nın 746 Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Anma Törenleri
Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 746'ıncı yılında törenlerle anılıyor.
"Vefa Vakti" temasıyla düzenlenen Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyeleri, Konya'da Sema Ayin-i Şerifi icrat etti. İşte Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Anma Törenleri'nden fotoğraflar...
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