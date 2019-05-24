HBO, Game of Thrones setlerini ziyarete açıyor

1 Tüm dünyada ilgiyle takip edilen Game Of Thrones'un yapımcısı HBO, Linen Mill Studios ile işbirliğine giderek 2020 senesinde tüm orijinal ekipmanlarla Game of Thrones stüdyo turu başlatıyor.

2 2020 bahar aylarında Kuzey İrlanda'da açılması planlanan Game of Thrones HBO stüdyo turu, serinin hayranlarına dizinin unutulmaz sahnelerinin nerede çekildiğini görme imkanı sağlayacak.

3 Kuzey İrlanda, Banbridge'deki Linen Mill Stüdyoları’nda bulunan tam 100 bin metrekarelik alana yayılacak bu turda Game of Thrones hayranları dizinin çekimlerinde kullanılan setleri keşfedebilecek.

4 Turda, ziyaretçilerin Westeros'un en önde gelen sakinlerinin en ayak izlerinde dolaşmasına, dizideki önemli anları yeniden yaşamalarına olanak sağlayacak. Ziyaretçiler ayrıca Westeros ve Essos'un halklarını hayata geçirmek için kullanılan kostümler, aksesuarlar ve silahları da yakından görebilecekler.

5 Stüdyo turunda seriyi ekrana taşıyan yaratıcı ekiplerin üretim alanlarını, işçiliğini ve sanatını vurgulayan türünün ilk örneği olan bilgilendirici ekranlar koleksiyonu da sergilenecek. Prodüksiyon tasarımı ve sanat departmanı atölyeleriyle ilgili bilgiler, kostüm departmanı, makyaj ve protez efekt uygulama bölümü, cephanelik sergileri ile ziyaretçi deneyimi en üst seviyeye taşınacak.

6 Linen Mill Studios ve HBO, Westeros ve Essos'un dinamik ortamlarını benzersiz bir biçimde hayata geçirmek için 8 yıl boyunca birlikte çalıştı. 2020 bahar aylarında açılması planlanan stüdyo turuyla Winterfell, Kara Kale ve King's Landing'in gibi setlerle Westeros dünyasında dolaşabileceksiniz.

7 GAME OF THRONES'UN ÇEKİLDİĞİ YERLER Ülkemizde ve dünyada milyonlarca hayranı bulunan Game of Thrones 'ın (Taht Oyunları) konusu kadar çekimlerin yapıldığı yerlerle de izleyiciyi büyülüyor. Fenomen dizinin çekildiği fantastik lokasyonlar şöyle...

8 SEVİLLA / İSPANYA Bir zamanlar Mağribi müslüman krallara ait olan Sevilla’daki Alcazar sarayı, Dorne’un havuzlarla süslü, yemyeşil bahçelerinde geçen sahnelerin çekildiği mekan.

9 Dizideki masalsı atmosferin aynısıyla sizi gerçek hayatta da büyüleyecek olan bu eski kraliyet sarayını, dilerseniz iki saatlik Game of Thrones özel turu ile gezebilirsiniz.

10 OUARZAZATE VE ESSAOUIRA / FAS Ejderhaların annesi Daenerys’in tüm bir şehirdeki köleleri zincirlerinden kurtardığı sahneler sizi etkilediyse Fas’ın bu gizemli şehirlerinin etkisinden de uzun süre kurtulamayacaksınız demektir.

11 Zicasso gibi bazı özel tur şirketlerinin düzenlediği, İspanya ve Fas’ı kapsayan 10 günlük Game of Thrones turları bulunuyor.

12 Epey lüks bu turların fiyatı ise 2 kişi için 4.700 dolardan başlıyor.

13 KUZEY İRLANDA Kuzey İrlanda’nın alabildiğine yeşil toprakları Game of Thrones’un çekildiği yerlerden on bir ayrı mekana ev sahipliği yapıyor.

14 En dikkat çekicileri arasında Kralların Yolu sahnelerinin çekildiği ağaçlı yol Dark Hedges ve Castle Black’e ev sahipliği yapan, normalde yalnızca 75 kişinin yaşadığı minicik bir yerleşim olan Loch Larne bulunuyor. Stark Hanesi’nin karanlık ve soğuk krallığını ziyaret etmeniz için düzenlenen bir günlük Game of Thrones turlarının ücreti ise 39 dolar.

15 İZLANDA Castle Black’i de arkanızda bırakıp duvarın ötesine geçmeye cesaretiniz var mı? İzlanda’nın kasvetli kış manzaraları Game of Thrones’un çekildiği yerler arasında önemli bir yere sahip.

16 Aynı zamanda Avrupa’nın en büyük buzul tabakası olan Jokulsarlon Göleti ile Skaftafell Ulusal Parkı, duvarın kuzeyinde geçen birçok sahneye ev sahipliği yaptı.

17 DUBROVNİK / HIRVATİSTAN Adriyatik kıyılarının eşsiz güzellikteki şehrinin, 16. yüzyıldan kalma görkemli taş duvarlar, dar ve dik yokuşlu sokaklar ile arkadaki yemyeşil tepelerden oluşan büyüleyici manzarası, Westeros krallarının mekanı King’s Landing’e yakışır bir set oluşturuyor.

18 Eğer Cersei Lannister’la aynı sokakları arşınlamak isterseniz, birçok Hırvat tur şirketinin Dubrovnik’te düzenlediği Game of Thrones temalı turlar bulunuyor.

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