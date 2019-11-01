Hem doğa hem spor bir arada: Patika Koşusu

ntv.com.tr 01.11.2019 - 15:33
Patika koşusu herkese açık olan ve doğada gerçekleşen bir koşu disiplinidir. Patika koşusu genellikle koru, orman, dağlık bölgeler ve çöllerde gerçekleşir.
Patika koşusu yol koşusuna nazaran genellikle daha engebeli arazilerde koşulan, sporcuların inişli çıkışlı arazilerde gerçekleştirdiği ve kişilerin doğa tutkusunu artırdığı bir branştır.
Patika koşusu ayrıca insanların mental olarak daha güçlü olmasını sağlayan bir doğa sporudur.
Ülkemiz patika koşusu için mükemmel bir coğrafyaya sahip olup yedi bölgemizde de patika koşusuna uygun araziler mevcuttur. Patika koşusunun en aktif yapıldığı şehirler İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya ve Muğla olup daha birçok şehrimizde de aktif olarak koşan ve bu branşa başlayan amatör sporcular görmekteyiz
En aktif şehirlerden İstanbul'da patika koşusu yapabileceğiniz rotalardan bazıları Belgrad Ormanı, Aydos Ormanı, Taşdelen Ormanı, Polonezköy Ormanı ve Validebağ Korusu’dur. Ankara'da ODTÜ Ormanı ve Eymir Gölü, İzmir'de Terapi Ormanı ve Kent Ormanı yine sporcuların aktif olarak patika koşusu yapabileceği yerlerden bazılarıdır.
Patika koşusu genel olarak doğada gerçekleşen bir branş olduğu için sporcuların öncelikle bir sağlık testinden geçmesini öneriyoruz. Uzman spor hekimine göründükten sonra patika koşusuna elverişli olduğumuzu bilerek başlamak en doğru yaklaşım olacaktır.
Yine bu branşa uygun malzeme seçimi bir diğer önemli konu olup, sporcuların kendilerine en uygun malzemeyi seçmesi olası sakatlık ihtimallerinden korur.
Patika koşusu yapan ve bu alanda yarışmalara katılacak kişiler muhakkak bu branşa uygun antrenman yapmalılar. Bunu da bu alanda uzman antrenörler aracılığıyla öğrenebilirler. "Salomon-How To Trail Run" gibi patika koşu gruplarına katılıp bu branşta hızlı bir gelişim gösterebilirler.
Modern patika koşusu ülkemizde çok yeni olsa da dünya tarihine baktığımızda M.Ö. 4. yüzyılda başlayan bir patika koşu tarihi görmekteyiz. Uluslararası ilk modern patika koşusu ise 19. yüzyıl başlarında İngiltere'de "The Paper Chase" olarak düzenlenmiştir.
Günümüz patika koşusuna bakacak olursak, özellikle büyük şehirlerde stresli yaşamdan uzaklaşmak, doğada olmak, fiziksel ya da mental olarak kendini geliştirmek ve rahatlatmak isteyen amatör sporcuların sayısında hızlı bir artış görmekteyiz.
9:00-17:00 çalışan beyaz yakalı olarak tabir ettiğimiz çok kaliteli bir patika koşucu profili görüyoruz ve bu profilde yer alan sporcu sayısı her geçen gün artış göstermekte. Bu profil de bizleri aslında mutlu etmekte. Bilgili ve bilinçli amatör sporcuların yaptığı bu branşta bizler de marka temsilcileri olarak en doğru servisi vermeye çalışıyoruz.
Koşunun insan sağlığına gerek mental gerek fiziksel birçok faydası bulunmaktadır. Koşan kişilerde stres seviyelerinin düştüğü, fiziksel güçlerinin arttığı ve hatta depresyon bulgularının en az seviyeye indiğini bilimsel araştırmalar göstermektedir.
İnsanın doğasında var olan "koşmak" eylemi aslında herkesin gerçekleştirebileceği bir aktivitedir. Koşunun insana faydaları çok uzun bir liste oluşturabilir. Bu aktivite sayesinde kardiyovasküler kapasitemizi geliştirebiliriz, istemediğimiz kiloları eritebiliriz, özgüvenimizi de en yüksek seviyeye çıkarabiliriz. Bu kazanımlar elde edeceğimiz faydalardan sadece bazıları.
Hayatında hiç koşmamış kişilere en azından bir defa 30 dakika yavaş tempoda koşmalarını ve koşudan sonra nasıl hissetiklerini düşünmelerini tavsiye ediyoruz. Spor ve sağlıkla kalın.