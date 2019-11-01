Hem doğa hem spor bir arada: Patika Koşusu

Yine bu branşa uygun malzeme seçimi bir diğer önemli konu olup, sporcuların kendilerine en uygun malzemeyi seçmesi olası sakatlık ihtimallerinden korur.

Patika koşusu yapan ve bu alanda yarışmalara katılacak kişiler muhakkak bu branşa uygun antrenman yapmalılar. Bunu da bu alanda uzman antrenörler aracılığıyla öğrenebilirler. "Salomon-How To Trail Run" gibi patika koşu gruplarına katılıp bu branşta hızlı bir gelişim gösterebilirler.