Hem karada hem suda giden karavan: Departure One
ntv.com.tr
Hem karada hem de suda gidebilecek şekilde tasarlanmış Departure One, kamp kavramını daha da özgürleştiriyor.
-
1
Doğayla iç içe kamp yapma keyfi Alman Caravanboat firmasının tasarladığı çok özel bir araçla ikiye katlanıyor. Hem suda hem karada gidebilen amfibik bir araç olma özelliğini taşıyan Departure One, böylelikle gezi sırasındaki seçeneklerinizi artırıyor.
-
2Tek bir aracın bünyesinde hem bir karavanı hem de motorlu bir tekneyi birleştiren tasarımı sayesinde seyahatlerinde kısıtlanmaktan hoşlanmayan gezginlere özgür bir deneyim yaşama fırsatı sunuyor.
-
3
Departure One, yolcularına lüks ve konfor sunmaktan da geri kalmıyor. Yüksek işçilik kalitesiyle üretilmiş iç bölümünde, mikrodalga fırını, ocağı, lavabosu ve buzdolabıyla eksiksiz bir mutfak, bir tuvalet ve duşu bulunuyor. Dört kişinin konaklayabildiği Departure One, tamamen kendi kendine yetebilir bir şekilde tasarlanmış. Ayrıca aracın su ve elektrik sistemleri iki kişinin iki gün boyunca kesintisiz bir şekilde seyahat edebilmesine olanak veriyor. Dokuz metre uzunluğa, iki metre genişliğe sahip gövdesi deniz suyuna dayanıklı bir materyalden üretilmiş olan Departure One’ın üst katında ise keyifli mi keyifli bir güneşlenme terası yer alıyor.
-
4
Karavan ve tekne hibridi olan ve birçok yeteneğe sahip olan bu ilginç araç, glamping deneyimini çok farklı bir boyuta taşırken doğada yapılan özgür tatillerin hayalini kuran herkesi kendine hayran bırakıyor.
Kaynak: Brandlifemag.com