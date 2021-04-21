Hem tenis oynatıyor hem tarihi mekanları tanıtıyor

Mert Kaya, tenis sporunun Türkiye'de çok yaygın olmayan branşlar arasında yer aldığını söyledi.

Bu duruma kayıtsız kalmak istemediği için zaman zaman farklı görevlerdeki insanlara ulaşarak tenisi anlattığını belirten Kaya, "Gençlik ve Spor Bakanımızın, Kütahya'yı ziyaretlerinde bizlere 'sporu sokağa yayın' diye talimatları olmuştu. Ben de tenise dikkati çekerken tarihi zenginliği ile ön plana çıkan güzel Kütahya'mızın tarihi alanlarını da tanıtmak istedim" dedi.