Hepsi doğanın eseri: Dünyanın en ilginç plajları

Kırmızı Kumlu Plaj / Galapagos

Galapagos'taki kırmızı kumsal demir bakımından zengin lav çökeltilerinin oksidizasyonu ile oluşmuş. Ancak bir diğer teori de bunun Bahamalar’daki pembe kumlu plaj gibi mercan kalıntılarından oluştuğu yönünde. Gerçek ne olursa olsun çok çarpıcı ve çekici göründüğü kesin!