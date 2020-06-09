Hepsi doğanın eseri: Dünyanın en ilginç plajları

Havaların da iyice ısınmasıyla birlikte artık plajlar hayallerimizi daha da fazla süsler oldu. Plaj dendiğinde de çoğumuzun aklına altın sarısı kumsallar veya minik yuvarlak çakıl taşlarının doldurduğu plajlar geliyor. Oysa doğanın sonsuz gücü ve gezegenin coğrafi çeşitliliği sayesinde oluşmuş, eşi benzeri olmayan plajlar da var. Dünyada yeşil kumlular, kum yerine deniz kabuklarıyla kaplı olanlar ve kendinden ışıldayan dalgaların vurduğu sahiller gibi çok fazla şaşırtıcı güzellikte plaj bulunuyor. Brandlifemag.com editörleri, dünyanın çok farklı coğrafyalarından, doğanın farklı güçleriyle oluşan, hayallerinizin sınırlarını biraz daha genişletecek eşsiz plajları derledi...

ntv.com.tr 09.06.2020 - 09:13

Hepsi doğanın eseri: Dünyanın en ilginç plajları - 1

Cam Plaj, Kaliforniya / ABD

Bu plaj aslında doğanın gücüyle insanın sorumsuzluğunun birleşmesi sayesinde ortaya çıkmış. Çünkü buranın yerlileri yıllar boyu sahile içinde camların da bulunduğu çöpleri yığmış. Ardından dalgalar bu camları kum ve çakıl benzeri bir forma dönüştürmüş.

Hepsi doğanın eseri: Dünyanın en ilginç plajları - 2

Gizli Plaj, Marieta / Meksika

Meksika’daki ıssız bir adada bulunan bu muhteşem plajın 1900’lerde Meksika hükümetinin burayı atış talimi yeri olarak kullanması sonucu ortaya çıktığı söyleniyor. İnsan ve doğanın tuhaf işbirliğinden doğan bir plaj denebilir.

Hepsi doğanın eseri: Dünyanın en ilginç plajları - 3

Işıldayan Plaj / Maldivler

Mudhdhoo adlı adada bulunan bu plajda adeta gökyüzündeki yıldızlar geceleri dalgalarla buluşuyor gibi ışıl ışıl bir görüntü ortaya çıkıyor. Bunun sebebiyse sudaki dalgaların hareketiyle aktive olup parlayan bir tür plankton.

Hepsi doğanın eseri: Dünyanın en ilginç plajları - 4

Katedral Plajı, Ribadeo / İspanya

Tıpkı bir katedralin görkemli kemerlerine benzeyen dev şekiller denizin binlerce yıl boyunca sahili dövmesiyle oluşmuş.

Hepsi doğanın eseri: Dünyanın en ilginç plajları - 5

Pembe Kumlu Plaj / Bahamalar

Bahamalar’daki toz pembe bu plaja rengini kıyıya vuran mercan kalıntıları veriyor. Dalgalarla minicik parçalara bölünen mercanlar bu muhteşem renkli kumsalı oluşturuyor.

Hepsi doğanın eseri: Dünyanın en ilginç plajları - 6

Maho Beach / Saint Martin Adası

Bu plajın aslında doğal bir özelliği yok. Karayipler'deki Saint Martin Adası'nda bulunan bu plajda şaşırtıcı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Çünkü havalaanı çok yakın olduğu için uçaklar adeta elinizi uzatsanız değebilecekmişsiniz kadar alçaktan geçiyor.

Hepsi doğanın eseri: Dünyanın en ilginç plajları - 7

Koekohe Beach / Yeni Zelanda

Ejderha Yumurtaları da denen bu yuvarlak şekilli bloklar, daha sert olan tortul kayaların etrafındaki tortul toprağın zamanla yok olmasıyla ortaya çıkmış. Dalgaların vurmasıyla kayalar neredeyse kusursuz şekiller almış.

Hepsi doğanın eseri: Dünyanın en ilginç plajları - 8

Yeşil Kumlu Plaj, Hawaii / ABD

Bu plajın alışılmadık yeşil renkli kumu, Hawaii’nin volkanik özellikli bir ada olmasından ileri geliyor. Denize dökülüp soğuyan lavlar olivin adlı bir minerali oluşturuyor ve kıyıya vuran bu mineral de sahile yeşil rengini veriyor.

Hepsi doğanın eseri: Dünyanın en ilginç plajları - 9

Siyah Kumlu Plaj, Hawaii / ABD

Yine Hawaii, yine ilginç renkli bir plaj. Punaluu'nun siyah kumları da yeşil kumlarla aynı sebepten yani lavların denizde soğumasından ortaya çıkıyor. Bu kez denize doğru akarken hızla soğuyan bazalt lavlar ardından siyh renkli kum taneciklerine dönüşüyor.

Hepsi doğanın eseri: Dünyanın en ilginç plajları - 10

Kırmızı Kumlu Plaj / Galapagos

Galapagos'taki kırmızı kumsal demir bakımından zengin lav çökeltilerinin oksidizasyonu ile oluşmuş. Ancak bir diğer teori de bunun Bahamalar’daki pembe kumlu plaj gibi mercan kalıntılarından oluştuğu yönünde. Gerçek ne olursa olsun çok çarpıcı ve çekici göründüğü kesin!

Hepsi doğanın eseri: Dünyanın en ilginç plajları - 11

Deniz Kabuğu Plajı / Avustralya

Burada doğanın ilginç bir dengesiyle karşı karşıyayız. Burada deniz suyu o kadar tuzlu ki midyeler doğal düşmanları olmadan alabildiğine çoğalabiliyor. Bu bolluk da midye kabuklarının plajı bir kum misali örtmesiyle sonuçlanıyor.

Hepsi doğanın eseri: Dünyanın en ilginç plajları - 12

Mağara Plaj / Portekiz

Algarve sahili kolayca aşınabilen kireçtaşından oluşuyor, bu da denizin kıyıya büyüleyici şekiller vermesini sağlıyor, tıpkı bu mağara plaj gibi!

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