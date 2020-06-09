Hepsi doğanın eseri: Dünyanın en ilginç plajları

ntv.com.tr 09.06.2020 - 09:13
Bu plaj aslında doğanın gücüyle insanın sorumsuzluğunun birleşmesi sayesinde ortaya çıkmış. Çünkü buranın yerlileri yıllar boyu sahile içinde camların da bulunduğu çöpleri yığmış. Ardından dalgalar bu camları kum ve çakıl benzeri bir forma dönüştürmüş.
Meksika’daki ıssız bir adada bulunan bu muhteşem plajın 1900’lerde Meksika hükümetinin burayı atış talimi yeri olarak kullanması sonucu ortaya çıktığı söyleniyor. İnsan ve doğanın tuhaf işbirliğinden doğan bir plaj denebilir.
Mudhdhoo adlı adada bulunan bu plajda adeta gökyüzündeki yıldızlar geceleri dalgalarla buluşuyor gibi ışıl ışıl bir görüntü ortaya çıkıyor. Bunun sebebiyse sudaki dalgaların hareketiyle aktive olup parlayan bir tür plankton.
Tıpkı bir katedralin görkemli kemerlerine benzeyen dev şekiller denizin binlerce yıl boyunca sahili dövmesiyle oluşmuş.
Bahamalar’daki toz pembe bu plaja rengini kıyıya vuran mercan kalıntıları veriyor. Dalgalarla minicik parçalara bölünen mercanlar bu muhteşem renkli kumsalı oluşturuyor.
Bu plajın aslında doğal bir özelliği yok. Karayipler'deki Saint Martin Adası'nda bulunan bu plajda şaşırtıcı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Çünkü havalaanı çok yakın olduğu için uçaklar adeta elinizi uzatsanız değebilecekmişsiniz kadar alçaktan geçiyor.
Ejderha Yumurtaları da denen bu yuvarlak şekilli bloklar, daha sert olan tortul kayaların etrafındaki tortul toprağın zamanla yok olmasıyla ortaya çıkmış. Dalgaların vurmasıyla kayalar neredeyse kusursuz şekiller almış.
Bu plajın alışılmadık yeşil renkli kumu, Hawaii’nin volkanik özellikli bir ada olmasından ileri geliyor. Denize dökülüp soğuyan lavlar olivin adlı bir minerali oluşturuyor ve kıyıya vuran bu mineral de sahile yeşil rengini veriyor.
Yine Hawaii, yine ilginç renkli bir plaj. Punaluu'nun siyah kumları da yeşil kumlarla aynı sebepten yani lavların denizde soğumasından ortaya çıkıyor. Bu kez denize doğru akarken hızla soğuyan bazalt lavlar ardından siyh renkli kum taneciklerine dönüşüyor.
Galapagos'taki kırmızı kumsal demir bakımından zengin lav çökeltilerinin oksidizasyonu ile oluşmuş. Ancak bir diğer teori de bunun Bahamalar’daki pembe kumlu plaj gibi mercan kalıntılarından oluştuğu yönünde. Gerçek ne olursa olsun çok çarpıcı ve çekici göründüğü kesin!
Burada doğanın ilginç bir dengesiyle karşı karşıyayız. Burada deniz suyu o kadar tuzlu ki midyeler doğal düşmanları olmadan alabildiğine çoğalabiliyor. Bu bolluk da midye kabuklarının plajı bir kum misali örtmesiyle sonuçlanıyor.
Algarve sahili kolayca aşınabilen kireçtaşından oluşuyor, bu da denizin kıyıya büyüleyici şekiller vermesini sağlıyor, tıpkı bu mağara plaj gibi!