Her dondurma 'Maraş Dondurması' diye satılamayacak

ÜNLÜ FİRMALARLA DAVALAR DEVAM EDİYOR

Konuşmanın ardından Zabun, 4 firmanın yöneticisiyle sözleşme imzalayıp marka kullanım hakkı belgelerini teslim etti. Toplantıda ayrıca patenti KMTSO'da olan Maraş Biberi için Türkoğlu Açık Ceza ve İnfaz Kurumu ile sözleşme imzalanıp marka kullanım hakkı belgesi verildi.

Zabun, coğrafi işaretin alınmasının ardından bazı firmalarla mahkemelik olduklarını kaydederek, "Kahramanmaraş dondurmasının lezzetiyle, sunumuyla, pazara çıkmasıyla ilgili bugüne kadar çeşitli spekülasyonlar oldu, mahkemelerimiz oldu. Halen de mahkemelerimizin devam ettiği firmalar var, birkaç tanesi de lehimize neticelendi" dedi.