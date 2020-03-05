Her dondurma 'Maraş Dondurması' diye satılamayacak

DHA 05.03.2020 - 09:38
Kahramanmaraş'ın sınırları içinde yetişen kekik, keven, sümbül ve çiğdem gibi çiçeklerle beslenen keçilerin sütleri ile salebin ustalarının mahir elleriyle yapılmasıyla ortaya çıkan ve geçmişi Osmanlı saraylarına kadar dayanan Maraş Dondurması, KMTSO'nun başvurusu üzerine 13 Nisan 2018'de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.
KMTSO, ürünlerinde Maraş dondurması ismini kullanmak için kendilerine başvuran ve yapılan incelemelerde gerekli kriterleri taşıyan MADO, Alpedo, Akdo ve Marasta firmalarıyla sözleşme imzalayıp marka kullanım haklarını odanın fuaye salonunda yaptığı toplantı ile verdi. Oda yönetimi ve firma yöneticilerinin katıldığı toplantıda konuşan KMTSO Başkanı Serdar Zabun, 2018'de aldıkları coğrafi işaretle Maraş dondurmasını koruma altına aldıklarını söyledi.
Maraş dondurmasının Türkiye'de üretilen dondurmalar arasında kendine özgü hoş lezzeti ve aroması, homojen parlak beyaz rengi, erimeye karşı dayanıklı olması ve düşük sıcaklıkta uzun süre niteliklerini muhafaza etmesiyle diğer dondurmalardan farklı olduğunu belirten Zabun, "Yapımında kullanılan keçi sütü ve salebin oluşturduğu farklı tat ve aroma yanında Maraş dondurmasını farklı kılan bir diğer özellik yapımında sarf edilmesi gereken ustalık ve beceridir. Bugün de kalite ve kriterlerini sağlayan Akdo, MADO, Marasta ve Alpedo firmalarımızla marka kullanım hakları sözleşmelerini imzalıyoruz" dedi.
Konuşmanın ardından Zabun, 4 firmanın yöneticisiyle sözleşme imzalayıp marka kullanım hakkı belgelerini teslim etti. Toplantıda ayrıca patenti KMTSO'da olan Maraş Biberi için Türkoğlu Açık Ceza ve İnfaz Kurumu ile sözleşme imzalanıp marka kullanım hakkı belgesi verildi.
Zabun, coğrafi işaretin alınmasının ardından bazı firmalarla mahkemelik olduklarını kaydederek, "Kahramanmaraş dondurmasının lezzetiyle, sunumuyla, pazara çıkmasıyla ilgili bugüne kadar çeşitli spekülasyonlar oldu, mahkemelerimiz oldu. Halen de mahkemelerimizin devam ettiği firmalar var, birkaç tanesi de lehimize neticelendi" dedi.
Denetim haklarının kendilerinde olduğunu ifade eden Serdar Zabun, şöyle devam etti:
"Piyasadaki Maraş dondurmasının gerçek hakiki Maraş dondurması, bizim şartlarımıza, bizim lisansımıza uygun halde pazarda sunulması için biz de gerekli çalışmaları yapmaya başladık. Elbet de denetim hakkı bizde. Bunları artık yürürlüğe koyduk ve takibine başlıyoruz. Bu vesileyle de bize geçmişte müracaatlarını yapan 4 firmamızın araştırmaları, laboratuvar testleri hepsi yapıldı ve uygun bulundu. Uygun bulunan 4 firmamıza da bugün burada belgelerini verdik. Maraş dondurması olarak üretim yapacaklar. Biz başka bir dondurmadan bahsetmiyoruz, verdiğimiz belgeler sadece Maraş dondurması, yani Kahramanmaraş dondurması üretebilecek nitelikte firmalarımıza verdik ve üzerindeki etikette Kahramanmaraş dondurması diye gördüğünüz dondurma hakiki o dondurmadır, diğer dondurmaların bizimle bir ilgisi ve alakasının olmadığını bilmenizi hatırlatmak istiyorum"