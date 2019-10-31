Her gittikleri yerde konaklama ücreti ödemekten bıkınca kendi taşınabilir evlerini yaptılar

İngiltere'de yaşayan ve dünyayı gezen gezgin çift Martin Hill ve İona Stewart gezdikleri ülkelerde konaklama ücretinden kurtulmak için çözümü taşınabilir bir eve sahip olmakta buldu. Bunun için Ebay'den 27 bin TL'ye 2. el ekmek kamyonu satın alan çift, kamyonu bambaşka bir hale getirdi. Sosyal medyada evlerinin fotoğraflarını paylaşan çift, binlerce kullanıcıdan beğeni ve yorum aldı.

