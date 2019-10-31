Her gittikleri yerde konaklama ücreti ödemekten bıkınca kendi taşınabilir evlerini yaptılar

ntv.com.tr 31.10.2019 - 10:50
İngiltere'nin Nottingham kentinde yaşayan, ev almanın yükü altında ezilmek istemeyen Martin Hill ve Iona Stewart çifti kendilerince bir çözüm buldu.
Seyahat etmeyi seven ve işlerini halledebilen çift gezerken yanlarında olabilecek bir eve sahip olmak istedi.
Çift bunun üzerine Ebay'den 3,600 sterline (27 bin TL) eski bir ekmek dağıtım kamyonu satın aldı.
Iona ve Martin tüm vakitlerini geçireceği bu kamyonu yaşanabilir bir eve dönüştürmek için tam olarak 20 bin sterlin (148 bin TL) harcadı.
Çiftin bu fikri kış kayak sezonunda Fransız Alpleri'nde çalışırken ev satın almaya karar vermesiyle ortaya çıktı.
İngiliz çiftin böyle bir işe girmesinin amacı ise hem 250 bin sterlin civarı olan bir ev masrafından kurtulmak aynı zamanda seyahatlerinde konaklama masraflarını kısmak...
Dışarıdan bakınca çok özel olduğu söylenemez ancak aracın içinde bir dairede olması gereken her şey var.
Araç, lüks bir yatak odası, yaşam alanı, mutfak ve banyoya sahip.
Geçmişte kamyon satın almanın hayalini kurduğunu söyleyen Martin, 4 aylık çalışma sonucunda kamyonu yeni hale getirdiklerini söylüyor.
Kamyondaki tüm işçiliği çiftin kendileri yaptı.
Kamyon 28 metre uzunluğunda ve sadece 7 metre genişliğinde. Iona ve Martin, kamyonu mümkün olduğu kadar işlevsel hale getirmek için birlikte çalıştı.
Iona, "Tasarım konusunda elimden geleni yapıyorum. Martin elektrik enerjisini, sıhhi tesisatını biliyor ve genellikle eğlence için bir şeyler inşa etmeyi seviyor, bu yüzden birlikte iyi çalışıyoruz” dedi.
Kamyon tamamen güneş enerjisiyle kullanılmak üzere yeniden tasarlandı.
Çatıda güneş panelleri kamyonu güçlendiriyor.
Çifte göre, düşük yaşam maliyeti, küçük ev yaşamının en büyük avantajı.
"Paramızın bir evin faturaları olmadan hayatında çok daha fazla olduğunu hissediyoruz. Isıtma, gaz ve yakıt için ayda yaklaşık 51 dolar (292 TL) ödüyoruz. Bu kadar"
Evdeki her şey Iona ve Martin tarafından el işi.
Kamyondaki her bir köşe kişisel bir dokunuşa sahip.
Tuvalet neredeyse düzenli bir evde olduğu gibi...
Banyo küçük ama işlevsel.
Çiftin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bu küçük şirin ev binlerce kez paylaşıldı ve beğenildi.
Çift, karavan olabilecek alternatiflere göre daha ucuz olduğu için 5 tonluk kamyonu kullandıklarını söyledi.
Çift, evleri ile birlikte büyük bir Avrupa turuna çıktılar.
Kaynak: Boredpanda