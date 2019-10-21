Her şeyin ters olduğu yer: Antalya Ters Ev

Açıldığı günden bu yana 8 kez dekor değiştirdiklerini kaydeden Binay, "Ziyaretçilerimiz buraya geldiğinde bol bol hatıra fotoğrafı çekmek istiyor. Ziyaretçilerimiz arasında eve defalarca gelenler var. Buraya gelip fotoğraf çektirenlerin yeniden gelmesi için yenilenmemiz gerekli. Çünkü daha önce fotoğrafını çektiği eşya veya iç mimariyi ikinci kez görmek istemiyor. Biz de yaz ve kış olarak yılda iki kez dekorasyon değiştirerek evin içini yeniliyoruz" dedi.