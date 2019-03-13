Her yerin yeşil olduğu İrlanda festivali: Aziz Patrik Günü (St. Patrick's Day)

Dünyanın en büyük metropollerinden olan ve aynı zamanda İrlanda’nın komşu ülkesinin başkenti olan Londra’da da büyük bir St. Patrick’s Day karnavalı düzenleniyor. Şehrin önemli meydanlarından Trafalgar’da İrlanda müzikleri ve danslarıyla ücretsiz sokak partisi düzenleniyor. Şehirde ayrıca 17 Mart’ta Picadilly’den başlayan bir de yürüyüş gerçekleşiyor. Sokak eğlenceleri size göre değilse, şehrin en iyi İrlanda pub’larında ve birçok farklı mekanda güne özel gösterilere, sergilere ve elbette partilere dahil olabilirsiniz.