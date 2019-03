Her yerin yeşil olduğu İrlanda festivali: Aziz Patrik Günü (St. Patrick's Day)

New York’un St. Patrick’s Day şöleni dünyadakilerin en büyüğü. New York, büyük bir İrlandalı nüfusa sahip olduğundan bu hiç şaşırtıcı değil. 16 Mart’ta sabah 11’de başlayan geçit töreni altı saat sürüyor ve büyük kalabalıkların katılımıyla gerçekleşiyor. Şehrin İrlanda Pub’ları o günne özel yeşil renkli bira servis ederken New York’un simgesi Empire State binası da yeşile dönüyor.