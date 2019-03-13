Her yerin yeşil olduğu İrlanda festivali: Aziz Patrik Günü (St. Patrick's Day)
Dünyanın dört bir yanının yeşile bürüneceği Aziz Patrick Günü yaklaşıyor. Brandlifemag.com, sokakları karnavala çeviren bu eğlenceli günün en renkli geçtiği şehirleri derledi...
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İrlanda’nın koruyucu azizlerinden biri olarak kabul edilen Aziz Patrick’in ölüm yıldönümü olan 17 Mart’ta, dünyanın birçok şehri yeşile bürünüyor. İrlanda kültürüne ait bu geleneksel gün, artık neredeyse her yere kutlansa da, büyük bir İrlandalı topluluğunun yaşadığı şehirlerde daha renkli, daha eğlenceli geçiyor.
Fotoğraf: AFP
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Şehirlerin simgelerinin yeşil ışıklarla aydınlatıldığı ve hatta nehirlerin yeşil akıtığı bu güne özel sokak eğlenceleri ve geçit törenleri de düzenleniyor. Üç yapraklı yonca simgesini her yerde görebileceğiniz bu gün mutlaka yeşil giymek de gerekiyor.
Fotoğraf: AFP
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St. Patrick’s Day’i en renkli şekilde ve doyasıya eğlenerek geçirmek, İrlanda yeşilinin uğurunu yakalamak için bu şehirler mükemmel tercihler olacak.
Fotoğraf: AFP
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DUBLİN
Elbette St. Patrick’s Day kutlamalarının en renklisi İrlanda’nın başkenti Dublin’de gerçekleşiyor. Şehirde tek bir gün değil bir hafta boyunca sokak konserleri, çeşitli partiler ve eğlenceli etkinlikler düzenleniyor. Şehrin gece yaşamının kalbi olan Temple Bar bölgesi dünyanın dört bir yanından gelen yeşil şapkalı, turuncu takma sakallı turistlerle dolup taşıyor. 17 Mart günü ise şehri baştan boşa dolaşan bir geçit töreni yapılıyor. Kostümlü gruplar, bandolar ve daha birçok ilgi çekici grup, sokakların iki yanında kendilerini bekleyenleri selamlıyor.
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NEW YORK
New York’un St. Patrick’s Day şöleni dünyadakilerin en büyüğü. New York, büyük bir İrlandalı nüfusa sahip olduğundan bu hiç şaşırtıcı değil. 16 Mart’ta sabah 11’de başlayan geçit töreni altı saat sürüyor ve büyük kalabalıkların katılımıyla gerçekleşiyor. Şehrin İrlanda Pub’ları o günne özel yeşil renkli bira servis ederken New York’un simgesi Empire State binası da yeşile dönüyor.
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LONDRA
Dünyanın en büyük metropollerinden olan ve aynı zamanda İrlanda’nın komşu ülkesinin başkenti olan Londra’da da büyük bir St. Patrick’s Day karnavalı düzenleniyor. Şehrin önemli meydanlarından Trafalgar’da İrlanda müzikleri ve danslarıyla ücretsiz sokak partisi düzenleniyor. Şehirde ayrıca 17 Mart’ta Picadilly’den başlayan bir de yürüyüş gerçekleşiyor. Sokak eğlenceleri size göre değilse, şehrin en iyi İrlanda pub’larında ve birçok farklı mekanda güne özel gösterilere, sergilere ve elbette partilere dahil olabilirsiniz.
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CHİCAGO
Amerika’nın Chicago şehrinde de St. Patrick’s günü büyük bir coşkuyla kutlanıyor, öyle ki şehrin içinden geçen nehir bile bugünün şerefine yeşile boyanıyor. Tabi nehrin yeşile boyanma seremonisi de en az sokak karnavalı kadar izleyici topluyor. 17 Mart’ta şehrin birçok farklı mekanında da gösteriler ve konserler izleyebilir, partilere katılabilirsiniz.
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TORONTO
Toronto’da St. Patrick’s Day şenlikleri 10 Mart’ta düzenleniyor. Geleneksel olarak her yıl, yürüyüşü yönetmesi için şehrin önde gelen İrlandalı figürlerinden biri seçiliyor. Dansçılar,gösteri sanatçıları, spor toplulukları, bandolar ve dev maketlerle rengarenk bir hale bürünen bu karnaval şehrin birçok önemli noktasını geziyor.
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