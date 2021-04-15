Her yıl binlerce vatandaş ziyarete gidiyor: Mor Yayla'nın mavi yıldız çiçekleri açtı

'Mor Yayla' ismi ile tanınan Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası'nda Nisan ayında açan meşhur Mavi Yıldız Çiçekleri ile yayla mora bürünmeye başladı. Her yıl binlerce vatandaşın ziyaret ettiği mor yayla, bu yıl corona virüs tedbirleri nedeniyle sessizliğe büründü.

İHA 15.04.2021 - 11:57

Her yıl binlerce vatandaş ziyarete gidiyor: Mor Yayla'nın mavi yıldız çiçekleri açtı - 1

Trabzon'da yaklaşık bin 300 metre yükseklikte, Tonya ilçe merkezine 9 km, Karadeniz Sahili'ne ise yaklaşık 29 km uzaklıktaki Kadıralak Yaylası, mor görüntüsüne yeniden kavuşmaya başladı.

Geçtiğimiz yıl Mart ayı sonunda yaylada açan mavi yıldız çiçekleri bu yıl kışın bölgede yüksek kesimlerde sert geçmesi üzerine geçtiğimiz yılların aksine geç açtı.

Her yıl binlerce vatandaş ziyarete gidiyor: Mor Yayla'nın mavi yıldız çiçekleri açtı - 2

ULUSLARARASI SÖZLEŞME İLE KORUNUYOR

'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan ince uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği yayla, geçtiğimiz yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Tabiat Parkı ilan edilmişti.

Her yıl binlerce vatandaş ziyarete gidiyor: Mor Yayla'nın mavi yıldız çiçekleri açtı - 3

Karların erimeye başlaması ile mora bürünen Kadıralak Yaylası, corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ilgi göremedi.

Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yerlerinden biri olan Kadıralak Yaylası sessizliğe bürünürken, yaylaya gelen az sayıda vatandaş yaylanın mavi yıldız çiçekleri ile maviye boyanmaya başladığını görünce manzaranın ve güzel havanın tadını çıkardı.

Her yıl binlerce vatandaş ziyarete gidiyor: Mor Yayla'nın mavi yıldız çiçekleri açtı - 4

SENEDE SADECE 2 HAFTA GÖRÜNÜYOR

Tüm yıl boyunca sadece 2 hafta süreyle kendini gösteren 'Mavi yıldız' çiçekleri ile meşhur yaylanın, yapılacak yapay gölle Uzungöl gibi cazibe merkezi haline getirilmesi planlanıyor.Yayla estetik ve peyzaj değeri açısından önemli bir turizm merkezi olmaya aday olarak gösteriliyor.

Her yıl binlerce vatandaş ziyarete gidiyor: Mor Yayla'nın mavi yıldız çiçekleri açtı - 5

"ÇİÇEKLERİ MERAK EDENLER BURAYA AKIN EDİYORDU"

Yöre sakinlerinden Ali İhsan Bektaş, mavi yıldız çiçeklerinin her yıl Nisan aylarında kendini gösterdiğini belirterek “15-20 gün kendini gösteriyor. Don olayı olmasaydı bu mavi ton daha güzel gözüküyordu. 2 yıl önce burada yaklaşık 20 bin kişi vardı. Çiçekleri merak edenler buraya akın ediyordu. Pandemiden dolayı 1 yıldır gelen yok gibi. Ayrıca buraya gölette yapılacak. Turizme açılarak daha farklı, güzel bir yayla konumuna gelecek. Bu çiçeklerin ömrü maksimum 20 gün. 2 hafta sonunda solmaya başlıyor” dedi.

Her yıl binlerce vatandaş ziyarete gidiyor: Mor Yayla'nın mavi yıldız çiçekleri açtı - 6

Gülbahar Bektaş ise mavi yıldız çiçekleri ile Kadıralak Yaylası’nın meşhur olduğunu dile getirerek “Şu an çiçekler tamamen açmadı. Eğer havalar güzel olursa görsel bir şölen oluyor” şeklinde konuştu.

Her yıl binlerce vatandaş ziyarete gidiyor: Mor Yayla'nın mavi yıldız çiçekleri açtı - 7

Ailesi ile birlikte yaylayı ziyaret eden Sezai Çavuş da, “12 yıldır bu yaylanın doğasını, güzelliğini görüyoruz. Bu çiçekler yaklaşık 15 gün kendini gösteriyor. Ailemle birlikte gezmeye geldik. Pandemiden dolayı dışarı zaten çıkamıyoruz, değişiklik olsun diye buraya geldik. Bu güzelliği yaşayalım dedik. Pandemiden önce bu çiçekler açtığında bu yayla çok kalabalık oluyordu” ifadelerini kullandı.

Her yıl binlerce vatandaş ziyarete gidiyor: Mor Yayla'nın mavi yıldız çiçekleri açtı - 8
Her yıl binlerce vatandaş ziyarete gidiyor: Mor Yayla'nın mavi yıldız çiçekleri açtı - 9
Her yıl binlerce vatandaş ziyarete gidiyor: Mor Yayla'nın mavi yıldız çiçekleri açtı - 10
Her yıl binlerce vatandaş ziyarete gidiyor: Mor Yayla'nın mavi yıldız çiçekleri açtı - 11
Her yıl binlerce vatandaş ziyarete gidiyor: Mor Yayla'nın mavi yıldız çiçekleri açtı - 12
Her yıl binlerce vatandaş ziyarete gidiyor: Mor Yayla'nın mavi yıldız çiçekleri açtı - 13
Her yıl binlerce vatandaş ziyarete gidiyor: Mor Yayla'nın mavi yıldız çiçekleri açtı - 14
Her yıl binlerce vatandaş ziyarete gidiyor: Mor Yayla'nın mavi yıldız çiçekleri açtı - 15
Her yıl binlerce vatandaş ziyarete gidiyor: Mor Yayla'nın mavi yıldız çiçekleri açtı - 16
Her yıl binlerce vatandaş ziyarete gidiyor: Mor Yayla'nın mavi yıldız çiçekleri açtı - 17
Her yıl binlerce vatandaş ziyarete gidiyor: Mor Yayla'nın mavi yıldız çiçekleri açtı - 18
Her yıl binlerce vatandaş ziyarete gidiyor: Mor Yayla'nın mavi yıldız çiçekleri açtı - 19
Her yıl binlerce vatandaş ziyarete gidiyor: Mor Yayla'nın mavi yıldız çiçekleri açtı - 20

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