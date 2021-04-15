Her yıl binlerce vatandaş ziyarete gidiyor: Mor Yayla'nın mavi yıldız çiçekleri açtı

"ÇİÇEKLERİ MERAK EDENLER BURAYA AKIN EDİYORDU"

Yöre sakinlerinden Ali İhsan Bektaş, mavi yıldız çiçeklerinin her yıl Nisan aylarında kendini gösterdiğini belirterek “15-20 gün kendini gösteriyor. Don olayı olmasaydı bu mavi ton daha güzel gözüküyordu. 2 yıl önce burada yaklaşık 20 bin kişi vardı. Çiçekleri merak edenler buraya akın ediyordu. Pandemiden dolayı 1 yıldır gelen yok gibi. Ayrıca buraya gölette yapılacak. Turizme açılarak daha farklı, güzel bir yayla konumuna gelecek. Bu çiçeklerin ömrü maksimum 20 gün. 2 hafta sonunda solmaya başlıyor” dedi.