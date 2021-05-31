Her yıl milyonlarca kişi burayı fotoğraflıyor: Dalyan Kanalları

Muğla'da milyonlarca yılda oluşmuş Dalyan Kanalları'nın labirenti andıran görüntüsü geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en fazla paylaşılan fotoğrafları arasında yer aldı.

İHA 31.05.2021 - 16:45

Her yıl milyonlarca kişi burayı fotoğraflıyor: Dalyan Kanalları - 1

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Kanalları, milyonlarca yılda oluşmuş bir doğa harikası. Dünyada eşine az rastlanan kanallar, her yıl milyonlarca turisti ağırlarken, Dalyan Kanalları'nın labirenti andıran görüntüsü geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en fazla paylaşılan fotoğrafları arasında yer aldı.

Her yıl milyonlarca kişi burayı fotoğraflıyor: Dalyan Kanalları - 2

Türkiye’nin en ünlü turizm bölgelerinden Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Kanalları, labirenti andıran görüntüsü ile büyülüyor. 

Her yıl milyonlarca kişi burayı fotoğraflıyor: Dalyan Kanalları - 3
Dalyan Kanalları her yıl 3 bin yıllık kral mezarları, Kaunos antik kenti, Dünya’nın en ünlü plajları arasında gösterilen İztuzu Plajı, Caretta Caretta türü kaplumbağaları ve mavi yengecini görmek isteyen yerli ve yabancı milyonlarca turistin akınına uğruyor.
Her yıl milyonlarca kişi burayı fotoğraflıyor: Dalyan Kanalları - 4

GEÇEN YIL MİLYONLARCA KEZ PAYLAŞILDI

Dalyan’ın karşısında bulunan Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır Mahallesi sınırları içerisindeki Çandır Teras olarak adlandırılan alan, geçtiğimiz yıl yerli ve yabancı pek çok fotoğraf meraklısının akınına uğradı.

Her yıl milyonlarca kişi burayı fotoğraflıyor: Dalyan Kanalları - 5

Çandır Teras’tan çekilen İztuzu Plajı ve Dalyan Kanallarının labirent görüntüsü sosyal medyada büyük beğeni topladı. Gidilen mevsime göre renk tonunun farklılaştığı sazlıkları ölümsüzleştirmek isteyen pek çok fotoğraf meraklısı bölgeye geldi.

Her yıl milyonlarca kişi burayı fotoğraflıyor: Dalyan Kanalları - 6

HAZİRAN AYINI BEKLİYOR

Pekçok nadir hayvan ve bitki türünü de barındıran Dalyan Kanalları, pandemi nedeniyle son yıllardaki en sakin Mayıs ayını geçirdi. Kanallar ve bölge turizmcileri 1 Haziran’da başlayacağı söylenen turizm sezonunu bekliyor.

Her yıl milyonlarca kişi burayı fotoğraflıyor: Dalyan Kanalları - 7
Her yıl milyonlarca kişi burayı fotoğraflıyor: Dalyan Kanalları - 8
Her yıl milyonlarca kişi burayı fotoğraflıyor: Dalyan Kanalları - 9
Her yıl milyonlarca kişi burayı fotoğraflıyor: Dalyan Kanalları - 10

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER