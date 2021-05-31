Her yıl milyonlarca kişi burayı fotoğraflıyor: Dalyan Kanalları

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Kanalları , milyonlarca yılda oluşmuş bir doğa harikası. Dünyada eşine az rastlanan kanallar, her yıl milyonlarca turisti ağırlarken, Dalyan Kanalları'nın labirenti andıran görüntüsü geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en fazla paylaşılan fotoğrafları arasında yer aldı.

Türkiye’nin en ünlü turizm bölgelerinden Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Kanalları, labirenti andıran görüntüsü ile büyülüyor.

Dalyan Kanalları her yıl 3 bin yıllık kral mezarları, Kaunos antik kenti, Dünya’nın en ünlü plajları arasında gösterilen İztuzu Plajı, Caretta Caretta türü kaplumbağaları ve mavi yengecini görmek isteyen yerli ve yabancı milyonlarca turistin akınına uğruyor.