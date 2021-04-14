Her yıl uzun kuyruklar oluyordu, şimdi en sessiz günlerini yaşıyor

İHA 14.04.2021 - 13:02
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde saklı güzellikleriyle dikkat çeken Maşukiye, Samanlı Dağları’nın eteğinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğruyor.
Sapanca Gölü’ne yakınlığı ile dikkat çeken ve doğal güzellikleriyle büyüleyen bölge, zipline, ATV turları ve çim kızağı gibi imkanlarıyla macera tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Her yıl binlerce turistin ziyaretten ettiği Maşukiye, pandeminin etkisiyle Ramazan ayında alınan tedbirler sebebiyle sessizliğe büründü.
Restoran ve kafelerin kapanması sonrasında çevre illerdeki turizm şirketleri bölgeye düzenledikleri turları durdurdu. İlkbahar mevsiminde yeşile bürünen ve güzelliği ile dikkat çeken bölge sessizliğe büründü.