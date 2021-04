Her yıl uzun kuyruklar oluyordu, şimdi en sessiz günlerini yaşıyor

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde saklı güzellikleriyle dikkat çeken Maşukiye , Samanlı Dağları’nın eteğinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğruyor.

Her yıl binlerce turistin ziyaretten ettiği Maşukiye, pandeminin etkisiyle Ramazan ayında alınan tedbirler sebebiyle sessizliğe büründü.