Her yıl uzun kuyruklar oluyordu, şimdi en sessiz günlerini yaşıyor

"NORMALDE BURADA ŞU AN ADIM ATAMAZDINIZ" Maşukiye’nin en güzel dönemde sessizliğe büründüğünü söyleyen Maşukiye Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Ejderoğlu, “Maşukiye bizim de hiç alışık olmadığımız derecede sessiz. Bunun en büyük nedeni, tabiki de pandeminin olması. Biz de pandemi de çok etkilendik. Özellikle yasaklar, bölgemizi çok etkiledi. Şu anda Maşukiye’nin en hareketli olan dönemindeyiz. Çiçeklerin açtığı, derelerin yoğun bir şekilde akmaya başladığı, her türlü doğa sesini duyabileceğiniz bir dönem. Ama şu anda çok sakin. İnsanlar dışarı çıkmıyor. Biz de bundan dolayı dertliyiz. Normalde burada şu an adım atamazdınız. Özellikle hafta sonu burası çok yoğun olurdu” dedi.