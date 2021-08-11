Herkes ona sevdalı: Kaş Gezi Rehberi

ntv.com.tr 11.08.2021 - 11:43
Kaş hem gezecek yerleri hem de gurme lezzet noktaları açısından son derece çekici bir tatil beldesi. Sadece tatil ve yaz dönemi ile ilgili sınırlamak olmaz, Kaş her mevsim çok güzel.
Pırıl pırıl denizi, müthiş tarihi, sıcacık insanları ve doğasıyla bugün Kaş hakkında bazı bilgiler vereceğim. Hiç gitmediyseniz ya da daha önce gidip tekrar Kaş hayalleri kuruyorsanız bu gezi notları tam sizlik olacak… Hadi başlayalım!
Tarih ve kültür anlamında ise Kaş adeta derya, deniz. Üstelik oldukça lezzetli. Sayısı birden çok keyifli restoran burada sizi bekliyor. Kaliteli tatilci profiline sahip olan Kaş her yıl binlerce turisti ağırlamaya devam ediyor. Burada sadece otel içinde sınırlı kalan tatiller söz konusu bile değil. Hep dışarıda gezerek ve müthiş Kaş denizinin tadını çıkararak tatil yapacaksınız. Ekonomik ve samimi bir tatil hedefliyorsanız Kaş tam size göre. Çünkü Kaş ruhu olan bir tatil rotası.
Kaş bir Antalya ilçesi ve Antalya’nın en batısında yer alıyor. Doğuda Demre batıda Fethiye ile komşu. Antalya merkeze uzaklığı ise sadece 220 km. 70 km’lik kıyı şeridi boyunca uzanan Kaş aynı zamanda çok şirin bir Yunan adası olan Meis’e sadece 2,1 km uzaklıkta.
Kaş’a her mevsim otobüs yolculuğu yaparak ulaşabilirsiniz. Ayrıca Antalya Havaalanı’ndan kalkan otobüslerle 3 saat sonunda Kaş’ta olabiliyorsunuz. Fethiye’ye uzaklığı ise sadece 1,5 saat. Böylelikle her iki güzel sahil ilçesini de görmüş olabilirsiniz. Kaş’a Dalaman Havaalanı ile de ulaşabiliyorsunuz. Sadece 150 km yol yaparak Dalaman Havaalanından da Kaş’a varmanız mümkün.
Kaş ve etrafında gezilecek o kadar çok sayıda ve güzel yer var ki…
İlk durak Kekova. Türkiye’nin en büyüleyici dalış noktalarından birisi. Burası Üçağız ve Kaleköy açıklarında yer alıyor. Ne yazık ki karayolu ile ulaşımı yok. Gerek özel tekne kiralayarak gerekse Üçağız’dan saat başı kalkan tekneler ile buraya varıyorsunuz.
Kaleköy’ü es geçemezsiniz. Bir de Simena Kalesi’ni. Kaleköy daracık ve çiçekli sokakları ile adeta bir Sicilya kasabasına benziyor. Yukarı doğru yapacağınız yürüyüş ile tüm görkemiyle Simena Kalesi sizi karşılıyor olacak. Burada sadece 1000 kişi yaşıyor. Bir not olarak Kaleköy dondurmasının civarın en önemli lezzeti olduğunu belirtmekte fayda var. Öyle leziz ki. Ayrıca dünya tatlısı Caretta kaplumbağaları burada sizleri selamlıyor. Günümüzde artık denizin içinde kalmış olan Likya Kral mezarları da görülesi. Kaleköy civarın Instagram’a en çok hizmet eden bölgesi.
Sırada Antiphellos Antik Kenti var. Burada 4000 kişilik Kaş Antik Tiyatrosu, Likya lahitleri ve anıt mezarları mutlaka görmeniz gereken yerler arasında.
Kalkan, güzel Kalkan… Burada ilk durak ikonik Kaputaş Plajı. Kaputaş, Kalkan’a 6 km uzaklıkta. Kalkan’ı Güney İtalya kentlerine çok benzetiyorum. Çok sayıda teras bar, begonvilli evler ve çok sayıda leziz restoran ile Kalkan sizi bekliyor.
Meis Adası’nın az önce bahsi geçmişti. Burası Türkiye’ye en yakın Yunan adası. Schengen vizeniz ve pasaportunuz varsa burayı muhakkak ziyaret etmelisiniz. Deniz ürünleri konusunda büyük bir üne sahip restoranlar burada sizi bekliyor. Pandemi öncesi her sabah 10:00 da kalkan feribotlar ile bu şirin adaya geçebiliyordunuz. Seferlerin yeniden ne zaman başlayacağı şimdilik belirsiz…
Kaş’ta uzun bir tatil planınız varsa; iki saat uzaklıkta yer alan Olimpos’a da gitmenizi öneriyorum. Olympos Antik Kenti, Çıralı ve Adrasan sahilleri alternatif tatil noktaları olarak sizi bekliyor.
Kaş’ta hediyelik bir şeyler almak isterseniz doğru adres Uzun Çarşı. Küçük ve şirin butikleri ile sevdikleriniz için birçok hediye alternatifi burada.
Kaş’ın merkezi Cumhuriyet Meydanı. Özellikle akşamları burası sosyalleşmek isteyen bir çok turisti ağırlıyor. Görmek gerek.
Son olarak Kaş tatilinizde çok sayıda plaj alternatifi önünüzde bulunacak. Küçük Çakıl Plajı, Büyük Çakıl Plajı, Limanağzı Plajları (Nuri’s Beach, Delos Beach, La Moda Beach ve Bilal’in Yeri), Mavi Mağara, Kaputaş Plajı, İnceboğaz Plajı, Hidayet’in Koyu, Akçagerme Plajı, Kaş Belediye Tesisleri ve çok sayıda özel plaj. Her biri ayrı ayrı ilgiyi hak ediyor doğrusu.
Şimdi gelelim en sevdiğim bölüme… İşte Kaş’a dair yeme-içme önerilerim!
Zaika: Kaş’ta en çok tavsiye alan yerlerin başında geliyor. Mezeleri çok farklı ve leziz. Şaşlık buranın en ünlü ana yemeği. Rezervasyon şart. Boş dönmenizi istemem.
Bi'Lokma Restaurant: Hem kahvaltı hem de rakı & meze modu için şahane bir yer. Çalışanları şimdiye kadar gördüğüm en tatlı kişilerdi.
Bahçe Balık: eski ve klasik bir işletme. Her gidişinizde aynı kalitede hizmet alacağınızı garanti edebilirim.
Biisstt: Yeni akım yerlerden fakat çok lezzetli. Kahvaltı için buraya mutlaka yolunuz düşmeli. Manzarası müthiş. Meis Adası'na nazire yaparcasına birer soğuk kahve içmenizi öneriyorum.
Taş Bahçe: herkesin bayıldığı bir kahvaltı lokantası. Hep kalabalık, hep leziz. Asla yanıltmaz.
Çınarlar Pide: hep çok kalabalık. Masalar dopdolu. Öğle yemeği için müthiş bir seçenek olacağı kesin. Adına aldanmayın, Napoli usulü pizzaları da enfes.
Oburus Momus: Ben gittiğimde kapalıydı. Vegan seçenekler sunan bu restaurant Kaş’ın yükselen yıldızı. Açık olduğu zamanı kollayın derim.
Benim Kaş önerilerim bunlar. Umarım bu yaz bir kez daha Kaş’ta olabilirim. Giderseniz benden çok ama çok selam söyleyin.