Herkes ona sevdalı: Kaş Gezi Rehberi

Kaş hem gezecek yerleri hem de gurme lezzet noktaları açısından son derece çekici bir tatil beldesi. Sadece tatil ve yaz dönemi ile ilgili sınırlamak olmaz, Kaş her mevsim çok güzel.

Pırıl pırıl denizi, müthiş tarihi, sıcacık insanları ve doğasıyla bugün Kaş hakkında bazı bilgiler vereceğim. Hiç gitmediyseniz ya da daha önce gidip tekrar Kaş hayalleri kuruyorsanız bu gezi notları tam sizlik olacak… Hadi başlayalım!