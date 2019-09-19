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Herkesi kıskandıracak meslek: Yattığı yerden para kazanıp dünyayı geziyor

ntv.com.tr

İngiliz Alex Shannon'ın ne iş yaptığını öğrenince onu biraz kıskanacağınıza eminiz. Hepimizin hayallerindeki hayatı yaşayan bu genç adam bunun karşılığında dolgun bir ücret de alıyor. İşte Alex'in kıskanılacak hikayesi...

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    alex shannon, followthenap, instagram fenomenleri

    ABD Los Angeles’ta yaşayan İngiliz Alex Shannon, 10 yılı aşkın süredir moda sektöründe 'yaratıcı yönetmenlik’ yapıyordu.

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    alex shannon, followthenap, instagram fenomenleri

    35 yaşındaki Alex'in hayali ise bambaşkaydı. Sonunda hayalinin peşinde koşmaya karar verdi.

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    alex shannon, followthenap, instagram fenomenleri

    1.5 yıl önce 'uykuyu kovala' anlamına gelen 'followthenap' adlı Instagram hesabını açtı.

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    alex shannon, followthenap, instagram fenomenleri

    Ardından da lüks otel odalarındaki yataklarda çektirdiği fotoğrafları paylaşmaya başladı.

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    alex shannon, followthenap, instagram fenomenleri

    Zamanla geniş takipçi kitlesine ulaştı. Sonra da oteller kendi tesislerinde kalmaları için Alex Shannon'a para ödemeye başladı.

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    alex shannon, followthenap, instagram fenomenleri

    "Oteller bana 55 bin dolar (312 bin lira) ödüyor" diyen Alex Shannon, Instagram hesabı sayesinde Paris’ten Dubai’ye, Londra’dan New York’a dünyayı adım adım gezip, lüks içinde kalarak para kazanıyor.

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    alex shannon, followthenap, instagram fenomenleri

    Bu kare Dubai’de dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa’dan.

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    alex shannon, followthenap, instagram fenomenleri

    Alex Shannon bu fotoğrafı Paris’teki Le Metropolitan Oteli’nde çektirdi.

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    alex shannon, followthenap, instagram fenomenleri

    Alex Shannon’un bu fotoğrafı Dubai Akvaryumu’nda çekildi.

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    alex shannon, followthenap, instagram fenomenleri
    İşte yan gelip yatan, üstüne para kazanan Shannon'un hepimizi kıskandıran hayatından kareler...
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    alex shannon, followthenap, instagram fenomenleri
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    alex shannon, followthenap, instagram fenomenleri
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    alex shannon, followthenap, instagram fenomenleri
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    alex shannon, followthenap, instagram fenomenleri
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    alex shannon, followthenap, instagram fenomenleri
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    alex shannon, followthenap, instagram fenomenleri
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    alex shannon, followthenap, instagram fenomenleri
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    alex shannon, followthenap, instagram fenomenleri
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    alex shannon, followthenap, instagram fenomenleri
    Fotoğraf Kaynak: Instagram.com/followthenap
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