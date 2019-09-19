Herkesi kıskandıracak meslek: Yattığı yerden para kazanıp dünyayı geziyor
ntv.com.tr
İngiliz Alex Shannon'ın ne iş yaptığını öğrenince onu biraz kıskanacağınıza eminiz. Hepimizin hayallerindeki hayatı yaşayan bu genç adam bunun karşılığında dolgun bir ücret de alıyor. İşte Alex'in kıskanılacak hikayesi...
-
1
ABD Los Angeles’ta yaşayan İngiliz Alex Shannon, 10 yılı aşkın süredir moda sektöründe 'yaratıcı yönetmenlik’ yapıyordu.
-
2
35 yaşındaki Alex'in hayali ise bambaşkaydı. Sonunda hayalinin peşinde koşmaya karar verdi.
-
3
1.5 yıl önce 'uykuyu kovala' anlamına gelen 'followthenap' adlı Instagram hesabını açtı.
-
4
Ardından da lüks otel odalarındaki yataklarda çektirdiği fotoğrafları paylaşmaya başladı.
-
5
Zamanla geniş takipçi kitlesine ulaştı. Sonra da oteller kendi tesislerinde kalmaları için Alex Shannon'a para ödemeye başladı.
-
6
"Oteller bana 55 bin dolar (312 bin lira) ödüyor" diyen Alex Shannon, Instagram hesabı sayesinde Paris’ten Dubai’ye, Londra’dan New York’a dünyayı adım adım gezip, lüks içinde kalarak para kazanıyor.
-
7
Bu kare Dubai’de dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa’dan.
-
8
Alex Shannon bu fotoğrafı Paris’teki Le Metropolitan Oteli’nde çektirdi.
-
9
Alex Shannon’un bu fotoğrafı Dubai Akvaryumu’nda çekildi.
-
10İşte yan gelip yatan, üstüne para kazanan Shannon'un hepimizi kıskandıran hayatından kareler...
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26Fotoğraf Kaynak: Instagram.com/followthenap