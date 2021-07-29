Herkesin hayali: Bir ada alıp kendi evini yapmak

Her gün güzel bir gölle çevrili kendi adanızda şirin bir evde uyandığınızı hayal edin. Şimdi bunun ortalama bir aile evinden daha ucuza mal olduğunu hayal edin. İşte genç girişimci bir çiftin Florida'da köhne bir araziyi alıp kendi cennet vahalarına dönüştürmek için geleneksel ev sahibi olma yolundan nasıl vazgeçtiğinin hikayesi...