Herkesin hayali: Bir ada alıp kendi evini yapmak

ntv.com.tr 29.07.2021 - 10:28
Her gün güzel bir gölle çevrili kendi adanızda şirin bir evde uyandığınızı hayal edin. Şimdi bunun ortalama bir aile evinden daha ucuza mal olduğunu hayal edin. İşte genç girişimci bir çiftin Florida'da köhne bir araziyi alıp kendi cennet vahalarına dönüştürmek için geleneksel ev sahibi olma yolundan nasıl vazgeçtiğinin hikayesi...
Her şey Tim Davidson ve ailesinin yaşadığı yazlık evin sahibinin, 60 gün içinde evi boşaltmasını istemesiyle başladı.
O zamana kadar da minimalizme ilgi duyan, hatta çok az eşyaya sahip olan Davidson izlediği bir belgeselden sonra küçülmeye karar verdi.
Davidson, Tiffany adı verilen 25 metrekarelik taşınabilir ev satın aldı.
Tim, evdeki vitray detayları nedeniyle Tiffany'yi seçti. Çünkü babası geçimini sağlamak için vitray aydınlatma armatürleri yapıyordu.
Evin mutfağı, yaşam alanı, banyosu ve çatı katı bulunuyordu.
Tim ve ailesi içinde ihtiyaç duydukları her şeyi barındıran bu küçük ev (tiny house) için 70 bin dolar (596 bin TL) ödedi.
Tim Davidson, evi hazırladıktan sonra arazi araştırmalarına başladı ve Florida'da 200 bin dolara (1 milyon 703 bin TL) küçük bir ada satın aldı.
Ancak Florida kasırgalarıyla ünlüydü ve Tim minik evi Tiffany'nin güçlü bir kasırgayı atlatamayacağını fark etti.
Böylece 90 bin dolara (766 bin TL) yaklaşık 30 metrekarelik sekizgen bir ev yaptırdı. Evin sekizgen olması, kasırgalar karşısında sağlam durmasını sağlıyor.
Mavi ve yeşil tonlarında eşyaların seçildiği ev yazlık havası veriyor.
Tim Davidson ve ailesi de şimdilerde satın aldığı adada ailesiyle sakin ve huzurlu bir yaşam sürüyor.
İşte herkesin hayalini süsleyen hayattan fotoğraflar...