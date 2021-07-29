Herkesin hayali: Bir ada alıp kendi evini yapmak

ABD'de yaşayan Tim Davidson ve ailesi minimalizm akımından etkilenerek kendilerine 30 metrekarelik küçük bir ev (tiny house) yaptırdı. Evi yaptırdıktan sonra ada satın alan aile, şimdilerde herkesten uzakta, sakin bir yaşam sürüyor.

ntv.com.tr 29.07.2021 - 10:28

Herkesin hayali: Bir ada alıp kendi evini yapmak - 1

Her gün güzel bir gölle çevrili kendi adanızda şirin bir evde uyandığınızı hayal edin. Şimdi bunun ortalama bir aile evinden daha ucuza mal olduğunu hayal edin. İşte genç girişimci bir çiftin Florida'da köhne bir araziyi alıp kendi cennet vahalarına dönüştürmek için geleneksel ev sahibi olma yolundan nasıl vazgeçtiğinin hikayesi...

Herkesin hayali: Bir ada alıp kendi evini yapmak - 2
ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Tim Davidson ve ailesi de 2017 yılında yaşadıkları bir olayın ardından küçülmeye karar verdi.
Herkesin hayali: Bir ada alıp kendi evini yapmak - 3

Her şey Tim Davidson ve ailesinin yaşadığı yazlık evin sahibinin, 60 gün içinde evi boşaltmasını istemesiyle başladı.

Herkesin hayali: Bir ada alıp kendi evini yapmak - 4

O zamana kadar da minimalizme ilgi duyan, hatta çok az eşyaya sahip olan Davidson izlediği bir belgeselden sonra küçülmeye karar verdi. 

Herkesin hayali: Bir ada alıp kendi evini yapmak - 5

Davidson, Tiffany adı verilen 25 metrekarelik taşınabilir ev satın aldı. 

Herkesin hayali: Bir ada alıp kendi evini yapmak - 6

Tim, evdeki vitray detayları nedeniyle Tiffany'yi seçti. Çünkü babası geçimini sağlamak için vitray aydınlatma armatürleri yapıyordu.

Herkesin hayali: Bir ada alıp kendi evini yapmak - 7

Evin mutfağı, yaşam alanı, banyosu ve çatı katı bulunuyordu.

Herkesin hayali: Bir ada alıp kendi evini yapmak - 8
Küçük olsa da iyi tasarlanan evin gizli yerlerinde pek çok depolama alanı da yer alıyordu.
Herkesin hayali: Bir ada alıp kendi evini yapmak - 9

Tim ve ailesi içinde ihtiyaç duydukları her şeyi barındıran bu küçük ev (tiny house) için 70 bin dolar (596 bin TL) ödedi. 

Herkesin hayali: Bir ada alıp kendi evini yapmak - 10

Tim Davidson, evi hazırladıktan sonra arazi araştırmalarına başladı ve Florida'da 200 bin dolara (1 milyon 703 bin TL) küçük bir ada satın aldı.

Herkesin hayali: Bir ada alıp kendi evini yapmak - 11

Ancak Florida kasırgalarıyla ünlüydü ve Tim minik evi Tiffany'nin güçlü bir kasırgayı atlatamayacağını fark etti.

Herkesin hayali: Bir ada alıp kendi evini yapmak - 12

Böylece 90 bin dolara (766 bin TL) yaklaşık 30 metrekarelik sekizgen bir ev yaptırdı. Evin sekizgen olması, kasırgalar karşısında sağlam durmasını sağlıyor.

Herkesin hayali: Bir ada alıp kendi evini yapmak - 13

Mavi ve yeşil tonlarında eşyaların seçildiği ev yazlık havası veriyor.

Herkesin hayali: Bir ada alıp kendi evini yapmak - 14

Tim Davidson ve ailesi de şimdilerde satın aldığı adada ailesiyle sakin ve huzurlu bir yaşam sürüyor. 

Herkesin hayali: Bir ada alıp kendi evini yapmak - 15

İşte herkesin hayalini süsleyen hayattan fotoğraflar...

KOCAELİ'DE GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEYEN ADANIN TEK AİLESİ

Herkesin hayali: Bir ada alıp kendi evini yapmak - 16
Herkesin hayali: Bir ada alıp kendi evini yapmak - 17
Herkesin hayali: Bir ada alıp kendi evini yapmak - 18
Herkesin hayali: Bir ada alıp kendi evini yapmak - 19
Herkesin hayali: Bir ada alıp kendi evini yapmak - 20
Herkesin hayali: Bir ada alıp kendi evini yapmak - 21
Herkesin hayali: Bir ada alıp kendi evini yapmak - 22
Herkesin hayali: Bir ada alıp kendi evini yapmak - 23
Herkesin hayali: Bir ada alıp kendi evini yapmak - 24

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