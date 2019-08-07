Herkesin kıskandığı meslek
ntv.com.tr
İrlandalı gezgin Allan Dixon, herkesin gıpta edeceği bir mesleği icra ediyor. Kendisinin görevi, dünyayı turlamak ve hayvanlarla selfie çekmek.
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İrlandalı maceraperest gezgin Allan Dixon, ülkesinde pek çok doğa içerikli yayında fotoğrafçı ve kameraman olarak çalıştıktan sonra, içindeki hayvan sevgisini seyahat tutkusuyla birleştirip kendini yollara atmış.
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2Yıllardır dünyayı dolaşan ve hayvanlarla ilgili çeşitli yayınlara imza atan Dixon, bu konuda bir sosyal medya fenomeni olmuş.
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ONU DÜNYAYA TANITAN YAVRU KANGURU
Dixon'ın hayvanlarla ilk selfiesi 2010 yılında bir köpekle oldu. Ardından Avustralya'da bir yavru kanguruyla çektirdiği selfie onun sosyal medyada tam anlamıyla patlamasına neden oldu.
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Şu an turizm sektöründe pazarlamacı olarak çalışan Allan, bugüne kadar 100’ü aşkın farklı hayvanla selfie çekilmiş.
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Şu an 33 yaşında olan İrlandalı Dixon uzun yıllardır kendisini hayvanlarla fotoğraf çekilmeye adamış.
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Allan, gelecekteki planlarının arasında insanların çok sık görmediği, bilmediği hayvanlarla selfie çekilmek olduğunu söylüyor.
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Dixon, hayvanlarla 5 dakika ile 3 saat arasında zaman geçirerek, onları 'selfie' çekmeye ikna ettiğini söylüyor.
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Hayvanları 'selfie'ye ikna etmek için önce güvende hissetmelerini sağladığını söyleyen Dixon, bunun için çoğu zaman yerlerde süründüğünü ve kıyafetlerinin bu yüzden kirli gözüktüğünü ifade ediyor.
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Hayvanlarla çekilecek en iyi 'selfie'ler için ipucu da veren Dixon, çok dikkatli olmak ve onları provoke etmemek gerektiğini söylüyor.
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“Onlarla fotoğraf çekilmeden önce dikkatli olun. Onları provoke etmemeye çalışın. Önce size güvenmesini sağlayın ve onu rahatlatın. Eğer sizinle fotoğraf çekilirken rahat olursa sonuç altın değerinde olur”
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Dixon, bundan üç sene önce Avustralya’nın ‘En İyi Mesleği’ yarışmasına katılmış ve birincilik elde etmişti.
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Bilgisayar mühendisliği eğitimi almasına rağmen film ve fotoğraf tutkusunun peşinden koşan Dixon, Avustralya hükümetiyle anlaşma yaptı ve Avustralya’nın doğal güzelliklerini çekerek geçimini sağladı.
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Dixon, Avustralya turizmine katkı sağladığı fotoğraflarını paylaştığı proje sayesinde internette de çok popüler oldu.
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Anlaşması bitmesine rağmen Dixon işini öyle çok seviyor ki, bırakmayı düşünmüyor.
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İşte 33 yaşındaki İrlandalı gezgin Allan Dixon'un objektifinden hayvan selfieleri...
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45Kaynak: instagram.com/daxon