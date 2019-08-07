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Herkesin kıskandığı meslek

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İrlandalı gezgin Allan Dixon, herkesin gıpta edeceği bir mesleği icra ediyor. Kendisinin görevi, dünyayı turlamak ve hayvanlarla selfie çekmek.

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    İrlandalı maceraperest gezgin Allan Dixon, ülkesinde pek çok doğa içerikli yayında fotoğrafçı ve kameraman olarak çalıştıktan sonra, içindeki hayvan sevgisini seyahat tutkusuyla birleştirip kendini yollara atmış.

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    Yıllardır dünyayı dolaşan ve hayvanlarla ilgili çeşitli yayınlara imza atan Dixon, bu konuda bir sosyal medya fenomeni olmuş.
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    ONU DÜNYAYA TANITAN YAVRU KANGURU

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    Dixon'ın hayvanlarla ilk selfiesi 2010 yılında bir köpekle oldu. Ardından Avustralya'da bir yavru kanguruyla çektirdiği selfie onun sosyal medyada tam anlamıyla patlamasına neden oldu.

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    Şu an turizm sektöründe pazarlamacı olarak çalışan Allan, bugüne kadar 100’ü aşkın farklı hayvanla selfie çekilmiş.

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    Şu an 33 yaşında olan İrlandalı Dixon uzun yıllardır kendisini hayvanlarla fotoğraf çekilmeye adamış.

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    Allan, gelecekteki planlarının arasında insanların çok sık görmediği, bilmediği hayvanlarla selfie çekilmek olduğunu söylüyor.

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    Dixon, hayvanlarla 5 dakika ile 3 saat arasında zaman geçirerek, onları 'selfie' çekmeye ikna ettiğini söylüyor.

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    Hayvanları 'selfie'ye ikna etmek için önce güvende hissetmelerini sağladığını söyleyen Dixon, bunun için çoğu zaman yerlerde süründüğünü ve kıyafetlerinin bu yüzden kirli gözüktüğünü ifade ediyor.

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    Hayvanlarla çekilecek en iyi 'selfie'ler için ipucu da veren Dixon, çok dikkatli olmak ve onları provoke etmemek gerektiğini söylüyor.

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    “Onlarla fotoğraf çekilmeden önce dikkatli olun. Onları provoke etmemeye çalışın. Önce size güvenmesini sağlayın ve onu rahatlatın. Eğer sizinle fotoğraf çekilirken rahat olursa sonuç altın değerinde olur”

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    Dixon, bundan üç sene önce Avustralya’nın ‘En İyi Mesleği’ yarışmasına katılmış ve birincilik elde etmişti.

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    Bilgisayar mühendisliği eğitimi almasına rağmen film ve fotoğraf tutkusunun peşinden koşan Dixon, Avustralya hükümetiyle anlaşma yaptı ve Avustralya’nın doğal güzelliklerini çekerek geçimini sağladı. 

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    Dixon, Avustralya turizmine katkı sağladığı fotoğraflarını paylaştığı proje sayesinde internette de çok popüler oldu.

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    Anlaşması bitmesine rağmen Dixon işini öyle çok seviyor ki, bırakmayı düşünmüyor.

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    İşte 33 yaşındaki İrlandalı gezgin Allan Dixon'un objektifinden hayvan selfieleri...

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    Kaynak: instagram.com/daxon
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