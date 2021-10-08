"Hiçbir şey için geç değil!" 52 ülke, 175 şehir gezdi

Etiyopya’dan döndüğü gün Türkiye’de ilk resmi corona virüs olgusunun açıklandığı belirten Erim, "Henüz dünyada 4 milyon insan ölmemiş, bu hastalıktan korunmak için bir aşının üretilmesi hayal bile edilmemişti. Aylar içerisinde pandeminin etkisiyle tüm Dünya’da ve ülkemizde hayatlarımız kısıtlandı, eski rutinlerimiz raflara kalktı" dedi.

İklim krizinden savaşlara, bitmeyen doyumsuzluğa isyan eden dünyamızın başına gelenlerden sorumlu tek canlının, insan olduğunu belirten Erim, "Dünya’nın bir ucundan diğerine, güzellikleri talan eden, yaşamın tatlı ahengini bozan insanın, yeryüzünün sahibi değil yalnızca misafiri olabileceğini bir kez daha öğrendim" diye konuştu.