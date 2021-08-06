Hitit krallarının 3 bin 500 yıllık yazlığı turizme kazandırılacak

Sivas'ta bulunan 3 bin 500 yıl önce Hitit kralları tarafından yazlık olarak kullanılan Sarissa-Kuşaklı Antik Kenti, turizme kazandırılıyor.

İHA 06.08.2021 - 14:58

Hitit krallarının 3 bin 500 yıllık yazlığı turizme kazandırılacak - 1

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunun ve yaklaşık 3 bin 500 yıl önce Hitit kralları tarafından yazlık olarak kullanılan Sarissa-Kuşaklı Antik Kenti, başlatılan çalışmalar ile turizme kazandırılacak.

Hitit krallarının 3 bin 500 yıllık yazlığı turizme kazandırılacak - 2

Sivas Valisi Salih Ayhan, bir dizi ziyaret yapmak ve incelemelerde bulunmak üzere Altınyayla ilçesine gitti.

Vali Ayhan’a İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, Altınyayla Kaymakamı Ahmet Tayyib Kahraman, bazı il protokol üyeleri de eşlik etti.

Hitit krallarının 3 bin 500 yıllık yazlığı turizme kazandırılacak - 3

Vali Ayhan Başören köyünde M.Ö. 1500 ve 1400’lü yıllarda Hititlerin önemli bir yerleşim merkezi olan ve birçok bilimsel kazı çalışmalarının yapıldığı tarihi Sarissa Antik Kent bölgesinde incelemelerde bulundu. 

Kuşaklı ören yeri olarak da bilinen Sarissa bölgesinin, Altınyayla ilçesinin önemli bir turizm rotası olduğunu ifade eden Vali Salih Ayhan, "Altınyayla Başören köyünde bulunan ve geçmişi M.Ö. 1500'lü yıllara dayanan Tarihi Sarissa-Kuşaklı Antik Kenti'nin, peyzaj çalışmaları ve sosyal donatıları yapılarak kültür turizmine kazandırılması için yakın zamanda ihalesi yapılacaktır" dedi

Hitit krallarının 3 bin 500 yıllık yazlığı turizme kazandırılacak - 4
Hitit krallarının 3 bin 500 yıllık yazlığı turizme kazandırılacak - 5
Hitit krallarının 3 bin 500 yıllık yazlığı turizme kazandırılacak - 6

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