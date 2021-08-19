Hizan'ın 300 yıllık taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor

Bitlis'in Hizan ilçesinde 200-300 yıldır tarihe meydan okuyan taş evler, görenleri hayran bırakıyor. Çoğu, derin vadiler arasındaki yamaçlara kurulu çok katlı tarihi taş evlerden oluşan köyler, fotoğraf sanatçıları ve gezginler tarafından büyük ilgi görüyor.

İHA - Anadolu Ajansı 19.08.2021 - 11:37

Hizan'ın 300 yıllık taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor - 1

Hizan'da bulunan taş ve tahtadan yapılan, 2 ve 3 katlı evlerin adeta zamana meydan okuyarak günümüze kadar ayakta kalmış olması, kente eşsiz bir güzellik katıyor.

Hizan'ın 300 yıllık taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor - 2

Hizan'ın taş evleri, turistlerin yanı sıra sinemacıların, belgeselcilerin, fotoğraf severlerin ve gazetecilerin de ilgi odağı haline geldi.

Hizan'ın 300 yıllık taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor - 3

200-300 yıllık taş evleri dengbejlik çalışması için görüntüleyen yönetmen Sedat Kıran, “Eski kültürlerin korunması anlamında dengbejlik anlamında belgesel filmler yapıyorum. Uzuntaş köyü soğuk iklimden dolayı farklı bir mimari oluşturmuş. 200 yıllık bir mimari taş ve tahtalardan 2-3 katlı evler birbirinin bahçesiyle birleşiyor. Görsel olarak muazzam bir özelliğe sahip ve bu yapıların korunması gerekiyor” dedi.

Hizan'ın 300 yıllık taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor - 4
İşte Bitlis'in büyüleyen tarihi güzelliği Hizan'dan fotoğraflar...
Hizan'ın 300 yıllık taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor - 5
Hizan'ın 300 yıllık taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor - 6
Hizan'ın 300 yıllık taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor - 7
Hizan'ın 300 yıllık taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor - 8
Hizan'ın 300 yıllık taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor - 9
Hizan'ın 300 yıllık taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor - 10
Hizan'ın 300 yıllık taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor - 11
Hizan'ın 300 yıllık taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor - 12
Hizan'ın 300 yıllık taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor - 13
Hizan'ın 300 yıllık taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor - 14
Hizan'ın 300 yıllık taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor - 15
Hizan'ın 300 yıllık taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor - 16
Hizan'ın 300 yıllık taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor - 17
Hizan'ın 300 yıllık taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor - 18
Hizan'ın 300 yıllık taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor - 19
Hizan'ın 300 yıllık taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor - 20
Hizan'ın 300 yıllık taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor - 21
Hizan'ın 300 yıllık taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor - 22
Hizan'ın 300 yıllık taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor - 23

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