Hizan'ın 300 yıllık taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor

200-300 yıllık taş evleri dengbejlik çalışması için görüntüleyen yönetmen Sedat Kıran, “Eski kültürlerin korunması anlamında dengbejlik anlamında belgesel filmler yapıyorum. Uzuntaş köyü soğuk iklimden dolayı farklı bir mimari oluşturmuş. 200 yıllık bir mimari taş ve tahtalardan 2-3 katlı evler birbirinin bahçesiyle birleşiyor. Görsel olarak muazzam bir özelliğe sahip ve bu yapıların korunması gerekiyor” dedi.