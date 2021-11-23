Hizan’ın taş evlerinin sonbahar güzelliği

Haberler - İHA 23.11.2021 - 15:14
Bitlis'in Hizan ilçesinde tarihe meydan okuyan taş evler sonbaharla birlikte, görenleri kendine hayran bırakıyor.
Çoğu, derin vadiler arasındaki yamaçlara kurulu yaklaşık 300 yıllık çok katlı tarihi taş evlerden oluşan köyler, son zamanlarda yoğun ziyaretçi akınına uğruyor.
Köylerdeki taş evlerin sonbahar renkleriyle bütünleştiği eşsiz manzara, özellikle doğa fotoğrafçılarının ve gezginlerin ilgisini çekiyor.
Doğa fotoğrafçıları, her yıl sonbahar ayında buraya gelerek bu güzellikleri fotoğrafladıklarını söylediler.
Taş evlerin 10-15 yıl öncesine kadar daha güzel bir görünüm verdiklerini söyleyen fotoğrafçılar, “Son yıllarda çatılı evler güzelliği bozuyor. Devlet bu gibi tarihi evleri koruma altına alarak turizme kazandırmalı” dediler.