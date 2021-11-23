Hizan’ın taş evlerinin sonbahar güzelliği

Bitlis'in Hizan ilçesindeki tarihi taş evler sonbaharın gelişiyle ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor. Yamaçlara kurulan 300 yıllık taş evler, özellikle doğa fotoğrafçılarının ve gezginlerin ilgisini çekiyor.

Haberler - İHA 23.11.2021 - 15:14

Hizan’ın taş evlerinin sonbahar güzelliği - 1

'in Hizan ilçesinde tarihe meydan okuyan taş evler sonbaharla birlikte, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Hizan’ın taş evlerinin sonbahar güzelliği - 2

Çoğu, derin vadiler arasındaki yamaçlara kurulu yaklaşık 300 yıllık çok katlı tarihi taş evlerden oluşan köyler, son zamanlarda yoğun ziyaretçi akınına uğruyor.

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Köylerdeki taş evlerin sonbahar renkleriyle bütünleştiği eşsiz manzara, özellikle doğa fotoğrafçılarının ve gezginlerin ilgisini çekiyor.

Hizan’ın taş evlerinin sonbahar güzelliği - 4

Doğa fotoğrafçıları, her yıl sonbahar ayında buraya gelerek bu güzellikleri fotoğrafladıklarını söylediler.

Hizan’ın taş evlerinin sonbahar güzelliği - 5

Taş evlerin 10-15 yıl öncesine kadar daha güzel bir görünüm verdiklerini söyleyen fotoğrafçılar, “Son yıllarda çatılı evler güzelliği bozuyor. Devlet bu gibi tarihi evleri koruma altına alarak turizme kazandırmalı” dediler.

Hizan’ın taş evlerinin sonbahar güzelliği - 6
Hizan’ın taş evlerinin sonbahar güzelliği - 7
Hizan’ın taş evlerinin sonbahar güzelliği - 8
Hizan’ın taş evlerinin sonbahar güzelliği - 9
Hizan’ın taş evlerinin sonbahar güzelliği - 10
Hizan’ın taş evlerinin sonbahar güzelliği - 11
Hizan’ın taş evlerinin sonbahar güzelliği - 12
Hizan’ın taş evlerinin sonbahar güzelliği - 13
Hizan’ın taş evlerinin sonbahar güzelliği - 14
Hizan’ın taş evlerinin sonbahar güzelliği - 15
Hizan’ın taş evlerinin sonbahar güzelliği - 16
Hizan’ın taş evlerinin sonbahar güzelliği - 17
Hizan’ın taş evlerinin sonbahar güzelliği - 18
Hizan’ın taş evlerinin sonbahar güzelliği - 19
Hizan’ın taş evlerinin sonbahar güzelliği - 20
Hizan’ın taş evlerinin sonbahar güzelliği - 21
Hizan’ın taş evlerinin sonbahar güzelliği - 22
Hizan’ın taş evlerinin sonbahar güzelliği - 23

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