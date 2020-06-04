Hurma Kayalıkları'ndan kuş bakışı Antalya

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki kayalıklar, doğa tutkunları başta olmak üzere kaya tırmanıcılarına ev sahipliği yapıyor. Hurma Kayalıkları olarak bilinen ve tırmanma rotası öğretim görevlisi Yılmaz Sevgül tarafından hazırlanan bölgeye gelen pek çok dağcı ve doğa tutkunu, tırmanış yapıyor.