Hürmüz Adası'ndaki 'Cadılar Vadisi'

Adaya daha çok sanat meraklılarının geldiğini ve bu yüzden Hürmüz'ü bir sanat merkezi olarak dünyaya tanıtmak istediklerini dile getiren Hüseyni, yabancı turistleri çekmek için İran Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanlığının desteğiyle yerel halka ve tur rehberlerine kurs verdiklerini aktardı.