Huzura kavuşan Ağrı Dağı'nın Iğdır rotası da doğaseverlerin uğrak yeri oldu

"GÜZEL DOĞASI OLAN, DAĞCILIĞA MÜSAİT BİR YER"

Sporculardan Azer Serhat Karabağ ise Ağrı Dağı'nın çok ilgi çeken bir dağ olduğunu, Küp Gölü'nün de böyle bir dağın bağrında bulunmasından dolayı ilgi çektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu güzelliği keşfetmek için zorlu bir yolu katederek geldik. Ağrı Dağı, Türkiye'nin en yüksek dağı, Küp Gölü, Ağrı Dağı'nın buzullarının hemen altında, güzel doğası olan, dağcılığa müsait bir yer. Kulüp olarak amacımız bu gölün rotasını belirlemek ve burayı turizme kazandırmaktır. Yurt içi ve dışındaki bütün dağcıların Iğdır rotasını keşfetmesini istiyoruz. Buranın ve Ağrı Dağı'nın memleketimize çok doğasever ve sporcu getireceğine de inanıyoruz"