Ibiza'da corona vakaları patladı: Polis 'parti ajanı' olacak turist arıyor

İspanyol polisi Ibiza'da artan yasa dışı partileri tespit edebilmek için yabancı turistlerden yardım bekliyor. Artan vakaları önlemek isteyen yetkililer, partilere giderek yasa dışı olanları bildirecek 'parti ajanı' turistler arıyor.

ntv.com.tr 04.08.2021 - 15:08

Ibiza'da corona vakaları patladı: Polis 'parti ajanı' olacak turist arıyor - 1

İspanya'nın tatil cenneti adası Ibiza'daki bir iş ilanı, uluslararası medyanın gündemine oturdu.

Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte turistlere Haziran ayında kapılarını açan adada vaka sayıları artışa geçti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Ibiza’da 14 günlük vaka ortalaması 991’e yükseldi. Bu rakam mayıs ayında günlük 40-50 arasında değişiyordu.

Ibiza'da corona vakaları patladı: Polis 'parti ajanı' olacak turist arıyor - 2

Yetkililer bu durumdan hareketle bar ve gece kulübü gibi mekanlarda saat 21.30’dan sonra parti yapılmasını yasakladı.

Ibiza'da corona vakaları patladı: Polis 'parti ajanı' olacak turist arıyor - 3

Ancak yasak vakaları düşürmede etkili olmazken, partilerin yasa dışı olarak evlerde yapılmasına yol açtı.

Ibiza'da corona vakaları patladı: Polis 'parti ajanı' olacak turist arıyor - 4

İspanyol polisi bu partileri tespit edebilmek için adaya gelen yabancı turistleri kullanmayı planlıyor.

Ibiza'da corona vakaları patladı: Polis 'parti ajanı' olacak turist arıyor - 5

Business Insider’ın haberine göre, polis 30-40 yaş arası yabancı turistlerin 'parti ajanı' olması için harekete geçti.

Ibiza'da corona vakaları patladı: Polis 'parti ajanı' olacak turist arıyor - 6

YEREL POLİSİ TANIYORLAR

Ajanların yabancılar arasından seçilmek istenmesinin sebebi, adada yaşayanların yerel polisin nasıl göründüğünü bilmesi olarak gösterildi.

Buna göre seçilecek olan parti ajanları, adadaki partileri dolaşacak ve yasa dışı olanları İspanyol polisine bildirecek.

Ibiza'da corona vakaları patladı: Polis 'parti ajanı' olacak turist arıyor - 7
Ibiza'da corona vakaları patladı: Polis 'parti ajanı' olacak turist arıyor - 8

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