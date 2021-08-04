Ibiza'da corona vakaları patladı: Polis 'parti ajanı' olacak turist arıyor

YEREL POLİSİ TANIYORLAR

Ajanların yabancılar arasından seçilmek istenmesinin sebebi, adada yaşayanların yerel polisin nasıl göründüğünü bilmesi olarak gösterildi.

Buna göre seçilecek olan parti ajanları, adadaki partileri dolaşacak ve yasa dışı olanları İspanyol polisine bildirecek.