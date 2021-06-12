İç Anadolu'nun batısında gizli kalmış bir kuş cenneti: Balıkdamı

Balıkdamı'nın "su basar çayır ekosistemi" olduğunu belirten Karakaya, "Balık bolluğu ve çeşitliliği nedeniyle pek çok canlı türünü çekiyor. Bu yüzden kuşlar da burada barınıyor. Türkiye'de düzenli olarak 366 kuş türü görülüyor. Balıkdamı'nda tespit ettiğimiz 286 kuş türü var. Balıkdamı hem jeolojik oluşumu hem barındırdığı hayvan çeşitliliği anlamında çok önemli bir bölge. Buranın hem ülke hem de dünya çapında korunup tanıtılması gerekiyor" diye konuştu.