İç Anadolu'nun ortasındaki eşsiz güzellik: Kuğulu Milli Parkı

Konya 'da doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen ziyaretçilerin yanı sıra yerli turistlerin de ilgi gösterdiği yerlerden biri olan Seydişehir ilçesindeki Kuğulu Milli Parkı, corona virüs salgını nedeniyle çok uzun süre sessiz kaldı.

En çok ziyaret edildiği dönemde boş kalan parkta, kuğularla birlikte diğer kuşların da sesleri yükseliyor.

İlkbaharın tüm renklerinin bir arada görülebildiği Küpe Dağı eteklerindeki parkta, adeta yağlı boya tabloları aratmayan manzaralar ortaya çıkıyor.