İftar sofralarının tescilli tatlısı: Antakya künefesi

"İFTARDAN BİRKAÇ SAAT SONRA TÜKETİN" TAVSİYESİ

Künefe yapımının zor ancak bir Hataylı için basit olduğunu belirten Bekfilavioğlu, tescilli tatlının yapım aşamasının püf noktalarını da anlattı.

Antakya künefesinin "olmazsa olmazı"nın, Hatay'a ait özel peynir olduğunu ifade eden Bekfilavioğlu, "Tatlımız bakır tepside güzelce kızardıktan sonra üzerine şerbetini döker, afiyetle yeriz. Ama iftardan birkaç saat sonra yersek sağlığımız için daha iyi olur" ifadelerini kullandı.