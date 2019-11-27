Iğdır'da bir doğa harikası: Gökkuşağı Tepeleri

Tepelerin, görülmeye değer nadide doğal güzelliklerden olduğunu ifade eden Telli, "Bu tepelerde dünya üzerinde birkaç yerde olan bir görsel şölen var. Sarı, kırmızı ve kahverengi topraklar bulunuyor. Fiziksel testlerini, kimyasal testlerini yaptık, içerisinde kalsiyum, magnezyum gibi yoğun toprak ham maddeleri var, özellikle demir oksit oranı var" diye konuştu.

Telli, toprak yapısında tuzun yanı sıra 3 ana rengin olduğunu aktaran Telli, "Renk ayrımının olmasının nedeni içerisindeki ham maddeler. Demir oranlarının farklılıkları, demir çeşitleri var" ifadelerini kullandı.