Iğdır'da doğal stüdyoya dönüşen hardal tarlasında Kafkas dansı

"BİZİM İÇİN DANS BİR YAŞAM BİÇİMİDİR"

Kafkas Halk Dansları'nın her zaman ilgiyle takip edildiğini, bunun tanıtımı için çalışma yürüttüklerini aktaran Kalem, şunları söyledi:

"Yaşadığımız yörenin hem doğal güzelliklerini hem de kültürel güzelliklerini ulusalda, yerelde tanıtmaya ve turizme kazandırmaya çalışıyoruz. Bizim için dans bir yaşam biçimidir, gerek kırsalda, gerek sahnede bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Hem Kafkas dansı hem de bu çiçek açan araziler, insanların ilgi odağı olan konular. Bu iki güzel konuyu birleştirince daha dikkat çekici bir çalışma yapmış olduk"