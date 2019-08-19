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Iğdır'ın 'Gökkuşağı Tepeleri' turistlerin ilgi odağı

Anadolu Ajansı

Iğdır'da, binlerce dönümlük arazideki "Gökkuşağı Tepeleri" kırmızı, kahverengi, boz ve sarı tonlara sahip toprak yapısıyla yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor

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    Iğdır'ın Tuzluca ilçesinin batısında binlerce dönümlük arazideki tepeler; kırmızı, kahverengi, boz ve sarı tonlarına sahip toprak yapısıyla görülmeye değer görüntüler oluşturuyor.

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    gökkuşağı tepeleri, ığdır gezilecek yerler, ığdır gökkuşağı tepeleri

    Bölgenin turizm potansiyeline zenginlik katan tepeler, renk cümbüşüyle misafirlerinin gözünü kamaştırıyor.

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    gökkuşağı tepeleri, ığdır gezilecek yerler, ığdır gökkuşağı tepeleri

    Tur firmaları, birçok tarihi ve doğal güzelliği barındıran bölgeyi ziyarete gelen turistlere, Gökkuşağı Tepeleri'ni de gezdiriyor.

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    gökkuşağı tepeleri, ığdır gezilecek yerler, ığdır gökkuşağı tepeleri

    Türkiye'nin Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırı bölgesinde bulunan renkli ve farklı büyüklükteki tepeler, görenleri hayran bırakıyor.

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    "YAKINDA BURASI ÇOK DAHA FAZLA TURİST AĞIRLAYACAK"

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    Kentteki turizmcilerden Mehmet Çeven, Gökkuşağı Tepeleri'nin bölgenin yeni turizm rotası haline geldiğini söyledi.

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    Gökkuşağı Tepeleri'nin, bulunduğu konum itibariyle de ilgi gördüğünü belirten Çeven, şöyle konuştu:

    "İshakpaşa Sarayı, Balık Gölü, Ani Harabeleri ve Ağrı Dağı Milli Parkı gibi önemli turistik alanlar bu bölgede bulunuyor. Buraları gezmeye gelen ziyaretçiler, Gökkuşağı Tepeleri'ni de mutlaka ziyaret ediyor. Bu doğal güzelliğin ünü her geçen gün büyüyor. Yakında burası çok daha fazla turist ağırlayacak"

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    "BURALAR ŞAHANE"

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    İngiltere'den bölgeyi ziyarete gelen turistlerden Asif Iqbal, "Buralar şahane, çok memnun kaldık. Tırmanmayı ve yürüyüşe çıkmayı seviyorum. Buraları ziyarete bir daha gelebilirim. Özellikle ziyaret ettiğimiz mağaraları ve tepeleri arkadaşlarıma anlatacağım" dedi.

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    Romanya'dan bölgeyi ziyaret eden turistlerden Filip Catalina da, bölgenin güzel bir doğal oluşum olduğunu belirterek, "Burayı hakikaten çok sevdim. Arkadaşlarım ve ailemle yeniden bu güzel yeri ve insanlarını görmek isterim" diye konuştu. 

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