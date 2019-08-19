Iğdır'ın 'Gökkuşağı Tepeleri' turistlerin ilgi odağı

Gökkuşağı Tepeleri'nin, bulunduğu konum itibariyle de ilgi gördüğünü belirten Çeven, şöyle konuştu:

"İshakpaşa Sarayı, Balık Gölü, Ani Harabeleri ve Ağrı Dağı Milli Parkı gibi önemli turistik alanlar bu bölgede bulunuyor. Buraları gezmeye gelen ziyaretçiler, Gökkuşağı Tepeleri'ni de mutlaka ziyaret ediyor. Bu doğal güzelliğin ünü her geçen gün büyüyor. Yakında burası çok daha fazla turist ağırlayacak"