Ihlara Vadisi'nin giriş kapısı 'Selime Katedrali'ne turist akını

Kapadokya'nın giriş kapısı olan Aksaray'da Hitit, Asur, Pers, Roma ve Bizans'a ev sahipliği yapan Selime Katedrali yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

İHA 24.06.2021 - 13:10

Ihlara Vadisi'nin giriş kapısı 'Selime Katedrali'ne turist akını - 1

Kapadokya'nın başlangıcı olan Aksaray’da bulunan Selime Katedrali pandemi geçiş süresi sonrası yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Kapadokya'nın en büyük katedrali olan Selime Katedrali yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladı.

Ihlara Vadisi'nin giriş kapısı 'Selime Katedrali'ne turist akını - 2

Geçmişte Hitit, Asur, Pers, Roma ve Bizans'a ev sahipliği yapan katedral oyma peri bacaları ve manastırı ile yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Ihlara Vadisi'nin giriş kapısı 'Selime Katedrali'ne turist akını - 3

Tarihi dokusunu koruyan Selime Katedrali Ortodoks inancına da ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ortodoks inancına göre ziyarete gelen yabancı turistler geçmişte katedralde yaşayan insanların yaşayış biçimini incelerken, yerli turistler ise sürdürülen hayatlar hakkında bilgi alıyor.

Geçmişte din adamlarının yetiştirildiği manastırı içinde barındıran Selime Katedrali'nde bazı Ortodokslar inançlarına göre ibadetlerini de yerine getiriyor.

Ihlara Vadisi'nin giriş kapısı 'Selime Katedrali'ne turist akını - 4

Kültür Turizm İl Müdürlüğü ekipleri tarafından karşılanan yerli ve yabancı turistler rehberler eşliğinde gezdiriliyor.

Selime Katedrali ve Aksaray hakkında bilgilerin anlatıldığı gezide Kapadokya'nın incisi olarak bilinen Aksaray'ın diğer tarihi mekanları da tavsiye ediliyor.

Ihlara Vadisi'nin giriş kapısı 'Selime Katedrali'ne turist akını - 5

Ankara'dan katedrali gezmeye gelen Burhanettin Ayça (42), “Ankara’dan geldik. Çocuklarla dolaşıyoruz. Ihlara Vadisi gezdik ve sonra burayı gezdik. Eskiye yönelik yorumlar yapıyoruz. Burada nasıl yaşamışlar, neler olmuş” dedi.

Ihlara Vadisi'nin giriş kapısı 'Selime Katedrali'ne turist akını - 6

Nevşehir’de kaldığı otelden Selime Katedrali'ni gezmeye gelen Burak Coşkuner (27) ise “Buraya eşimle beraber geldik. Normalde Nevşehir’de bir otelde kalıyoruz. Kapadokya’nın başlangıcı olan Selime Manastırı’nı görmeye geldik. Gerçekten şaşkınlıkla her yeri gezdik. Kafamızda birçok soru oluştu. Eskiden insanlar burada nasıl yaşamış? Bu yapıları nasıl oluşturmuşlar? Buraya oluşturduktan sonra yaşamlarına nasıl devam etmişler. Yürümesi bile zor çünkü” diye konuştu.

Ihlara Vadisi'nin giriş kapısı 'Selime Katedrali'ne turist akını - 7
Ihlara Vadisi'nin giriş kapısı 'Selime Katedrali'ne turist akını - 8
Ihlara Vadisi'nin giriş kapısı 'Selime Katedrali'ne turist akını - 9
Ihlara Vadisi'nin giriş kapısı 'Selime Katedrali'ne turist akını - 10
Ihlara Vadisi'nin giriş kapısı 'Selime Katedrali'ne turist akını - 11
Ihlara Vadisi'nin giriş kapısı 'Selime Katedrali'ne turist akını - 12

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