Ihlara Vadisi'nin giriş kapısı 'Selime Katedrali'ne turist akını

Nevşehir’de kaldığı otelden Selime Katedrali'ni gezmeye gelen Burak Coşkuner (27) ise “Buraya eşimle beraber geldik. Normalde Nevşehir’de bir otelde kalıyoruz. Kapadokya’nın başlangıcı olan Selime Manastırı’nı görmeye geldik. Gerçekten şaşkınlıkla her yeri gezdik. Kafamızda birçok soru oluştu. Eskiden insanlar burada nasıl yaşamış? Bu yapıları nasıl oluşturmuşlar? Buraya oluşturduktan sonra yaşamlarına nasıl devam etmişler. Yürümesi bile zor çünkü” diye konuştu.