'İki teker' üstünde Türkiye turu

Türkiye'nin her şehrini görmenin çok keyifli olduğunu ifade eden Candar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekten cennet bir ülkede yaşıyoruz. Motosiklet tutkunlarının önce Türkiye'deki gezilecek yerleri, daha sonra yurt dışındaki yerleri gezmelerini istiyoruz. Açıkçası buna dikkat çekmek istedik. Projenin devamında Türkiye'nin her yerinde çektiğimiz fotoğraflardan oluşan bir sergimiz olacak. Onu da bir sosyal projeye bağlamak istedik. Serebral palsi hastalarına bir katkımız olsun istiyoruz. Bunu da en kısa zamanda duyuracağız. Hakkari'den Şırnak'a kadar rahatça gezdik. Anadolu insanı çok sıcak. Gittiğimiz her yerde sorulan ilk soru 'aç mısınız' oluyor. Çok güzel anılarla döndük, gerçekten şahane bir ülkede yaşıyoruz. Her ilçemiz farklı güzellikler içeriyor. Her şehrimiz farklı güzellikler taşıyor"