İki ülkeyi birleştiren Osmanlı köprüsü

Köprü ile iki ülke bağlarının da güçleneceğine inandığını dile getiren Bilgin, şöyle dedi:

"Volçan Köprümüz Bulgaristan ile aramızda sınır oluşturmaktadır. Özellikle savaş yıllarında köprünün bir bölümü yıkılmış. Biz de köprünün yeniden ayağa kaldırılması ve turizme kazandırılması amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Köprüyü ayağa kaldırarak turizme kazandıracağız. Tarihi yansıtması açısından ve sınırda böyle bir güzel köprünün olması hem Türkiye hem Bulgaristan açısından güzel bir çekim alanı.

Özellikle Bulgaristan tarafında askeri yasak bölge olmaması nedeniyle insanlar çok daha yakınına kadar gelerek köprüyü görmektedir. Türkiye tarafı ise askeri yasak bölge olduğu için izinle girilebilmekte. Buranın restorasyonunu yaparak eski haline dönüştüreceğiz. Gelecek nesillere tarihi ve kültürümüze aktarmamız gerekiyor. Bununla ilgili de hazırlıklarımızı yaptık"